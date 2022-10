Yulen Pereira admite que su novia se ha ido porque necesitaba cambiar de vida

En los últimos días, Yulen Pereira ha sido testigo de las recientes noticias del estado de salud de Kiko Rivera. Y es que el pasado viernes 21 de octubre se conoció que el DJ sufrió un ictus, por lo que tuvo que ser ingresado inmediatamente en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

A partir de entonces, las primeras 24 horas eran decisivas para saber cómo evolucionaría el sevillano. Desde luego, esta noticia, evidentemente, generó bastante preocupación entre los medios, ya que pusieron su foco de atención, sobre todo, en él y en el resto de familiares.

Según recomendaron los médicos al hijo de la tonadillera es que no recibiera visitas por lo mínimo hasta 72 horas después del duro episodio. Tal y como confesó Irene Rosales, "estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no lo suba".

De hecho, solo unos pocos contados pudieron ver a Rivera, entre ellos, la misma novia de Yulen Pereira, Anabel Pantoja, que se desplazó hasta la ciudad andaluza para visitar a su primo.

Yulen Pereira, testigo del emotivo reencuentro entre su novia y Kiko Rivera

Nada más saltar la noticia sobre el delicado estado de salud del sevillano, en un principio, se especuló que se encontraba bastante "grave". Eso sí, la novia de Yulen Pereira no dudó en publicar una imagen de hace años junto a su padre y primo, dejando a entrever que la situación era favorable.

"Dios aprieta, pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho, siempre estaré aquí", escribía en la publicación en cuestión.

No obstante, por suerte, finalmente, y como él mismo confesó a través de las redes sociales, todo se trató de un susto. "Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido.

"Pero hoy quiero agradecer a mi mujer @irenerova24 que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más. Ya que el día 20 octubre este que está aquí ha vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", escribía públicamente.

Por parte de la novia de Yulen Pereira, lo cierto es que la influencer fue uno de los primeros familiares que se enteró de la noticia. Por lo que, nada más conocer el estado de salud de su primo, viajó hasta la ciudad de Sevilla el pasado 23 de octubre para acompañarlo en este duro momento que está atravesando.

Asimismo, la sevillana dejó el piso que comparte con Yulen Pereira en Madrid para ofrecerle todo su apoyo al DJ. El reencuentro entre primos fue de lo más emotivo, de hecho, el mismo DJ publicó una instantánea donde se podía ver a la excolaboradora de Sálvame abrazándolo. "Te quiero", era el mensaje que acompañaba en la foto.

Aprovechando que se encontraba ya allí, la novia de Yulen Pereira no dudó en ir a visitar también a su padre, quien se encuentra en el mismo hospital que Rivera.

El motivo de la ausencia de Isabel Pantoja

Por otro lado, desde que salió a la luz el duro episodio que había vivido Kiko Rivera, nadie podía evitar preguntarse si la misma Isabel Pantoja iba a visitar a su hijo en el hospital. De hecho, la intención era esa, pero Irene Rosales comunicó que su suegra la llamó para saber en qué condiciones se encontraba su hijo para recibir visitas.

"Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko", decía ante la prensa la excolaboradora de Viva la Vida. Eso sí, finalmente, Yulen Pereira fue testigo de la tonadillera no acudió hasta el centro sanitario de Sevilla por una clara razón.

"Si no ha ido no ha sido por ella, sino por recomendación médica", aseguraba la periodista Beatriz Cortázar en Fiesta. Unas declaraciones que fueron confirmadas por Luis Rollán, amigo de la familia Pantoja, que revelaba que "ha habido videollamadas" entre madre e hijo.

