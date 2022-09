Yulen Pereira acepta que la madre de su primer hijo no quiera saber nada más de él

Yulen Pereira ha tratado de rentabilizar al máximo su estancia en Supervivientes. Mucha gente le echó en cara que se arrimara a Anabel Pantoja con intención de ganar popularidad y dinero. Pero con el tiempo se ha comprobado que no era así.

Está muy enamorado de la sobrina de la tonadillera. Desde que salieran del reality no se han separado y se les ha visto disfrutar del verano a lo grande, con todo tipo de caprichos. Otra cosa bien distinta es lo que ocurra una vez que regresen a la rutina.

Yulen Pereira se enfrenta a la cruda realidad

En el caso de Yulen, él tendrá que volver a los entrenamientos. Los había dejado aparcados para entrar en el concurso de supervivencia. Le queda por delante un largo periodo de preparación, sobre todo pensando en los próximos Juegos Olímpicos.

Más sencillo lo tendrá su novia. En principio no tiene previsto reincorporarse a Sálvame, ya que se plantea comenzar una nueva etapa lejos de la televisión. Todo lo que se ha vertido sobre ella en el programa de Telecinco le ha pasado factura.

Reconoce que se siente un tanto decepcionada por las formas con las que trataron a sus padres. Sobre todo cuando ella estuvo en Honduras, confiesa en una entrevista en Lecturas. No tuvo inconveniente en desvelar el nombre del colaborador que más daño les hizo.

| Gtres

Como era de esperar, el más crítico con ella había sido Rafa Mora. En dicha publicación desveló que su progenitora fue la que peor lo pasó. En cierta medida se sentía traicionada por el trato que le dieron en la que consideraba su segunda casa.

Yulen Pereira es conocedor de que su futura suegra "lo ha pasado muy mal". Anabel señalaba que "yo no he podido ni he querido ver nada, solo un par de vídeos de ella en Sálvame, muerta de dolor". Explicaba que "no se han portado bien con ella".

Entiende que se podían haber evitado ciertos comportamientos y discursos. Sobre todo por parte de algunos tertulianos. Puso el foco principalmente en Rafa.

Considera lógico que los directores puedan dar órdenes, pero uno debe hacerse responsable de lo que diga. Censura que siguiera al pie de la letra todas las indicaciones que recibía por parte de los jefes a través del pinganillo. En su caso, ella tiene claro que nunca diría nada que pudiera molestar a otros.

Contó que su compañero "ha estado picando a una señora que está de baja, enferma y sufriendo. Eso no lo se lo perdonaré en la puñetera vida". Admitía que todo lo ocurrido le había "afectado muchísimo".

Aseguraba que "a mí me ponen un pinganillo y yo digo lo que me dé la gana. Y si no lo digo y me quieren echar, que lo hagan", recalcaba molesta.

Yulen Pereira ya piensa en el futuro

Yulen Pereira está dispuesto a comenzar una nueva vida al lado de su chica. La intención de la pareja es irse a vivir juntos y establecer su residencia en Madrid. De esta manera, él podría seguir con sus entrenamientos.

Anabel, por su parte, tiene previsto continuar con una serie de proyectos que le han reportado muchos beneficios. Pretende explotar aún más su imagen en las redes sociales, donde tiene una gran aceptación por parte de las marcas. También cuenta con el respaldo de los seguidores.

| GTRES

Se puede decir que vive de manera holgada sin necesidad de exponerse tanto en televisión. Hay una serie de inversiones que le han proporcionado importantes ingresos. "Las dos cosas que tengo me han dado un beneficio brutal desde que me he ido y quiero seguir con ello", indicaba.

Yulen Pereira se prepara para todo lo que le espera en el futuro. Si nada se tuerce será al lado de la influencer y colaboradora.