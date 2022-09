Yola Berrocal descubre que su gran amiga no podrá tener hijos y revela por qué

Yola Berrocal lleva muchos años en el mundo de la televisión y en él ha conseguido hacer numerosas amistades. Una de ellas ahora precisamente la tiene muy preocupada tras conocer la tragedia que está viviendo. Ha confesado que no podrá tener hijos por un serio problema de salud que ha tenido.

En concreto, quien ha revelado esta situación no es otra que Sonia Monroy, de 49 años, a la que conoció en el grupo Sex Bomb.

Yola Berrocal conoce el problema de salud

La ganadora de Hotel Glam tiene una gran amistad con Monroy desde que fueron integrantes del mencionado grupo musical. Por este motivo, está sufriendo por la catalana, que ha desvelado entre lágrimas la bofetada que le ha dado ahora la vida. Lo que ha sucedido es que jamás va a poder quedarse embarazada.

Yola ha visto que Sonia ha concedido una entrevista a Socialité para explicar su tragedia. En esta ha comenzado explicando el origen de su situación actual: “Me iba a hacer una revisión general y me quedé en shock. Y es que, tras la ecografía, el ginecólogo me dijo que mi útero estaba lleno de tumores y que tenían que extirparlo”.

“Cuando yo me vi el útero lleno de unas bolas, no entendía cómo se me podía haber desarrollado eso a mí. Tenía más de ocho tumores que se veían”.

Ha confesado cómo ha sido todo después de la intervención. Ha manifestado: “Tras la cirugía, tiene que pasar un tiempo hasta que lo analizan. Fueron nueve días en los que no dormí porque solo pensaba en que no me dijeran la palabra maldita”.

“Gracias a Dios no eran cancerígenos, eran benignos. Tengo que estar muy agradecida a la vida, pero no deja de ser un palo muy grande”.

Yola Berrocal ve el sufrimiento de su amiga

La exnovia de Sergio Ayala ha visto hundirse a Monroy en televisión cuando ha revelado que no va a poder tener hijos naturalmente.

Entre lágrimas ha afirmado: “Esta es una de las cirugías más duras, porque te extirpan el útero, te vacían por dentro, pero también lo es psicológicamente. A ver, yo tenía la esperanza de hacerme una fecundación in vitro. Incluso lo había hablado con mi sobrina Alba, que quiero muchísimo, y me iba a donar un óvulo”.

De igual modo, ha reconocido que “estoy casada con un chico muy joven y todavía me hacía a la idea de que podía ser madre. Entonces, claro, hay mujeres que no quieren ser madres y psicológicamente esto les afecta menos. Pero si todavía tienes la esperanza de serlo, como yo, pues afecta mucho y psicológicamente no estoy bien”.

En este punto ha sacado a relucir lo que la atormenta: “Cuando yo era muy joven me quedé embarazada de Romario y tuve un aborto natural casi estando de cinco meses. Sinceramente, quedarme embarazada me daba pánico, pero en mi interior siempre quise ser madre”.

“Ahora tengo el remordimiento de no haberlo hecho antes, pienso en la razón por la que la vida me ha hecho esto”.

Para concluir, la amiga de Berrocal ha querido contar el porqué ha decidido revelarlo públicamente. Sus palabras han sido estas: “Lo he hecho porque querría ayudar a otras mujeres que se vean en mi mismo caso”. Y a esto ha añadido un mensaje para todas las féminas: “Es fundamental que os hagáis ecografías, porque los miomas solo se detectan con estas”.