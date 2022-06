Xoan Viqueira, exnovio de David Valldeperas, deja de esconder la reconciliación

Xoan Viqueira es uno de los diseñadores más famosos del momento, aunque la prensa del corazón no le quiere precisamente por sus diseños. Es el último novio de David Valldeperas, director de Sálvame, así que está al corriente de todo lo que está sucediendo. Disfruta de una estrecha amistad con Paz Padilla, motivo por el que fue el primero en enterarse de la reconciliación.

Xoan Viqueira no se separa de la presentadora, son grandes amigos e intercambian confidencias que darían mucho de qué hablar. Algunos medios se han puesto en contacto con él para confirmar ciertos rumores, pero nunca cuenta nada para proteger a Paz. Sin embargo, ya no tiene ningún sentido seguir disimulando porque la revista Semana ha confirmado la gran noticia.

Xoan es consciente de que Paz Padilla está a punto de regresar a Telecinco, lo hará después del verano, cuando termine unos asuntos. La gaditana lo ha pasado muy mal, pues es bastante discreta y la cadena provocó que todo el mundo hablara de su despido. Puso en manos de sus abogados todo lo que estaba sucediendo y ha llegado a un acuerdo con los responsables de Mediaset.

Xoan mantuvo una relación sentimental estable con Valldeperas, uno de los hombres más poderosos de la pequeña pantalla. Conoce bien como funciona el negocio, por eso, es extremadamente cuidadoso y prefiere no sacar a la luz ciertos detalles. Solamente ha concedido una entrevista importante, habló en el portal JALEOS y fue bastante prudente.

Viqueira prefiere no contar por qué rompió con David Valldeperas, pero sí ha dejado claro que no sucedió nada grave entre ellos. De hecho han estado a punto de retomar el noviazgo en más de una ocasión, a pesar de que terminaron descartando la idea. “Puede haber otra oportunidad, estamos en ello porque la relación no se ha perdido”, declaró el diseñador.

Xoan Viqueira conoce los verdaderos sentimientos

Xoan ha estado cerca de Paz Padilla en los momentos más complicados, es su mejor amigo y ha intentado darle buenos consejos. La presentadora se ha reconciliado con Mediaset, pero su reincorporación no será sencilla porque tiene muchas tramas pendientes. Nunca se ha sentido cómoda dentro de ningún conflicto y, desde que salió de Sálvame, ha estado en el punto de mira.

Viqueira dejará de esconder que Paz volverá a ser presentadora de Telecinco, pero no contará cómo se siente realmente. La revista Semana asegura que afronta esta etapa con optimismo, aunque cabe la posibilidad de que tenga más de un temor en mente. Nunca ha tenido buena relación con sus compañeros de Sálvame y posiblemente no le reciban con los brazos abiertos.

David Valldeperas vuelve a ser director de las tardes de Telecinco y tiene poder suficiente para hacer que sus colaboradores respeten a Paz. El problema es que el catalán podría no aceptar la amistad que Padilla mantiene con su exnovio. Según ha salido publicado, no es cierto que la ruptura sentimental se produjera en términos tan cordiales.

Xoan Viqueira intentó proteger a su ex

Xoan ha recibido muchas ofertas para hablar, pues Valldeperas es un rostro bastante atractivo para los medios. Sin embargo, ha rechazado todo porque no quiere tener problemas con él, de hecho siempre le ha dedicado palabras muy cariñosas. “David es una persona muy importante en mi vida”, declaró en JALEOS.

Viqueira tiene contacto con los rostros más mediáticos de Telecinco, pero no entablará amistad con nadie que vaya en contra de Paz Padilla. La presentadora poco a poco va recuperando su poder y no será tan fácil hablar mal de ella en televisión. Por el momento, no han especificado si volverá a Sálvameo si están creando un programa a su medida.

