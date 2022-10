Xisca Perelló toma una decisión una semana después de nacer su hijo con Rafa Nadal

Xisca Perelló lleva ingresada en el hospital desde el pasado mes de agosto. Tanto los médicos como sus seres queridos llevan pendiente de ella desde entonces. Y es que la salud tanto del retoño como de ella es lo más importante.

Así que estos últimos días, por recomendación médica, Xisca Perelló ha decidido poner rumbo a casa. La joven ha sido dada de alta después de haber dado a luz a su primer hijo.

El pasado 8 de octubre nació Rafael Nadal Jr, el primer hijo de la famosa pareja. Según el Diario de Mallorca, el parto fue perfecto. Tanto el pequeño como Xisca se encuentran en condiciones óptimas.

Así que la balear ha abandonado el hospital para dirigirse a su hogar con su nueva familia. La vida de ambos ha dado un giro de 180º. El nacimiento de un hijo siempre trastoca la rutina y las perspectivas personales de todo el mundo, y no iba a ser menos para ellos.

Han sido unos meses complicados para Xisca Perelló. La mallorquina ha sufrido complicaciones durante su embarazo. Tanto, que se vio obligada a dar un parón a su vida.

La salud de Xisca Perelló en peligro

La joven fue hospitalizada de urgencia el pasado mes de agosto, una noticia que preocupó a todo su alrededor. Tanto en su círculo íntimo como en sus seguidores. Sin embargo, no han trascendido grandes noticias acerca de su estado.

Y es que la familia Nadal Perelló se caracteriza por el hermetismo que tienen sobre sus asuntos privados. No han trascendido los motivos exactos por los que tuvo que ser ingresada Xisca. Pero sí se pudo saber que era probable que el retoño naciera antes de tiempo.

Además, parece ser que tuvo que ser intervenida en una pequeña cirugía para preservar el bienestar de ambos. Por suerte, todo salió a pedir de boca. Aunque tuvo que quedarse todo el tercer trimestre en el hospital para vigilar su salud.

Afortunadamente, ahora los padres podrán disfrutar a tope de su pequeño en casa, donde deben estar.

El bebé ha nacido en la semana 37 de gestación. Dentro de las fechas indicadas para que no sea prematuro.

Mientras Xisca Perelló guardaba silencio, como de costumbre, Rafa Nadal ha querido agradecer a sus seguidores su apoyo incondicional. Y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter.

Saludaba a todos sus seguidores y decía que después de haber pasado unos días y de todos los mensajes que había recibido, quería dar las gracias. También informaba que están todos bien..

Semanas de mucho agobio

Rafa Nadal ha estado acompañando a su amor desde que estuviera en el hospital. Aunque en muchas ocasiones ha tenido que viajar para cumplir sus compromisos profesionales.

El tenista tuvo que acudir al certamen del US Open, donde no pudo dar todo de sí mismo a causa de su situación personal. Aunque no pudo llegar a la final como le habría gustado.

Además, acudió al torneo de despedida de su amigo y rival Roger Federer. Allí, el sentimiento y la emoción le venció. Tanto, que no pudo aguantar las lágrimas y el cogerle la mano a su querido compañero.

Ahora parece que Xisca Perelló y el pequeño se han convertido en la principal preocupación del deportista. Aunque Rafa sigue atendiendo sus compromisos profesionales en Mallorca.