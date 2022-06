Xisca Perelló y Rafa Nadal tienen novedades importantes sobre su bebé

Xisca Perelló y Rafa Nadal podrían estar a punto de dar un importante paso en sus vidas. Y es que, a la pareja tan solo hay una cosa que se les resiste: convertirse en padres.

Su relación comenzó en el año 2005, aunque ambos ya se conocían de mucho antes. Según se ha podido saber con los años, durante su etapa escolar, la hermana del tenista, María Isabel, y Xisca era casi inseparables.

Esta amistad entre estas dos jóvenes fue la que ayudó a que, años después, Rafa Nadal encontrara al amor de su vida. Desde entonces, ambos decidieron llevar su romance con total discreción.

Y es que, tanto al tenista como a Xisca Perelló no les gusta ser el centro de atención de los medios de comunicación de nuestro país. Por eso, son contadas las ocasiones en las que hemos podido ver al matrimonio dedicándose demostraciones de amor en público.

Ahora, y tras pasar por el altar el pasado 19 de octubre de 2019, Rafa Nadal y su pareja podrían estar a punto de hacer pública una gran noticia relaciónala con su bebé.

Xisca Perelló y Rafa Nadal tienen novedades

Rafa Nadal y su mujer podrían estar a punto de hacer realidad uno de sus más anhelados sueños. Y es que, según apuntan varios medios de comunicación, la pareja podría estar esperando su primer hijo.

Fue el propio tenista el que puso en el disparadero la posibilidad de que ambos estuvieran buscando ampliar la familia. Los rumores empezaron a surgir tras estas declaraciones del mallorquín:

"Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos".

Desde entonces, no se habla de otra cosa. Y, aunque por el momento, el matrimonio ni ha confirmado ni ha desmentido la información, estos rumores se han intensificado tras una de las últimas apariciones públicas de Xisca Perelló.

Durante uno de los partidos de su marido, la joven fue vista haciendo algunos gestos propios de una embarazada. Además, varios medios de comunicación han apuntado que se mostró algo cansada y que se le escapó algún que otro bostezo mientras disfrutaba viendo a Rafa Nadal desde las gradas.

Rafa Nadal le explica a Xisca Perelló que no puede más

Este posible embarazo podría haber llegado en uno de los momentos más cruciales de la carrera profesional de Rafa Nadal. El tenista lleva un tiempo barajando la posibilidad de retirarse de las pistas, aunque por ahora, sigue luchando con más fuerza que nunca.

Y, aunque el marido de Xisca Perelló ha conseguido colarse en la semifinal de Roland Garros tras ganar a Novak Djokovic, puede que la carrera de este gran deportista español esté llegando a su fin.

En la rueda de prensa tras ser eliminado del Open de Roma, uno de sus torneos favoritos, Rafa Nadal dejó caer que este Grand Slam (Roland Garros) podría convertirse en su despedida del tenis.

Y una de las principales razones no es otra que la lesión crónica que lleva años arrastrando en su pie izquierdo, más conocida como Síndrome de Müller-Weiss.

"Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de inflamatorios porque si no no puedo entrenar", aseguró Rafa Nadal.

"Si no tomo ningún inflamatorio, voy cojo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta", contó el marido de Xisca Perelló. "Así no se puede seguir por mucho tiempo", lamentó el tenista, dejando en el aire su continuidad en el tenis.