Xisca Perelló ya no puede esconder más el secreto de su bebé y falta muy poco

Los rumores eran ciertos. Después de semanas especulando con el posible embarazo de Xisca Perelló y Rafa Nadal, por fin, se ha confirmado esta esperada noticia. Ahora, Xisca Perelló no ha podido esconder más lo que estaba intentando ocultar de su futuro bebé.

Este miércoles, 15 de junio, la revista ¡Hola! revolucionó el mundo de la prensa rosa al publicar unas reveladoras imágenes. En ellas se podía ver al matrimonio disfrutando de un precioso día en el mar.

GTRES

Pero, lo más sorprendente de esas instantáneas fue la prominente barriguita que Xisca Perelló no se preocupó en esconder.

Ahora, y a pesar de los intentos del matrimonio por llevar esta nueva etapa de sus vidas con discreción, han salido a la luz las primeras informaciones del embarazo de Xisca Perelló.

Xisca Perelló ya no puede ocultar más este secreto

Lo que menos se esperaba Xisca Perelló es que todos los rumores acerca de su embarazo hayan salido tan rápido a la luz. Y es que, en menos de 24 horas, el medio digital Ultima Hora ya se ha hecho eco de la información que la pareja estaba intentando proteger.

A pesar de todos sus intentos por llevar esta noticia con la mayor discreción posible, no han conseguido su objetivo. Desde que la revista ¡Hola! publicó las primeras fotos de la mujer de Rafa Nadal presumiendo de barriguita, han salido a la luz algunos datos que la pareja todavía no quería compartir.

GTRES

Según este medio de comunicación, Xisca Perelló ya se encontraría en el segundo trimestre del embarazo, más concretamente de cinco meses.

Además, han podido confirmar en exclusiva el sexo del hijo que Xisca Perelló y el tenista están esperando. Gracias a su avanzado estado de gestación, este citado medios ha podido confirmar que la pareja está esperando un niño.

Xisca Perelló y Rafa Nadal siempre habían querido ser padres

Tanto Xisca Perelló como su marido nunca han tenido ningún problema en expresar las ganas que tenían de ampliar la familia. De hecho, durante estos últimos años, han sido varias las ocasiones en las que Rafa Nadal ha querido pronunciarse al respecto.

En el año 2017, el ganador de 22 Grand Slam ya dejó muy claras sus intenciones de convertirse en papá. "Tengo la intención y la ilusión de formar una familia. Me encantan los niños y me gustaría que mis hijos hicieran lo que a ellos les gusta".

Pero no fue hasta 2020 cuando dio más detalles sobre su posible descendencia. Durante una de sus intervenciones públicas, el marido de Xisca Perelló confesó qué es lo que más le gustaría que hicieran sus futuros hijos.

GTRES

"Me gustaría que practicaran deporte, el que quisieran. Creo que hay deportes, no todos, evidentemente, que ayudan a crecer con unos valores adecuados de compañerismo, de esfuerzo, de respeto, y pienso que es un buen modelo educativo para los jóvenes. O sea, que sí, me gustaría".

Y, aunque confesó que le encantaría que sus hipotéticos hijos sintieran la misma pasión que siente él por el tenis, también dejó muy claro que no es lo más importante.

"Pero el deporte no es el único camino para tener una buena formación; hay otros que son muy válidos también. Pero yo, como deportista y conociendo lo que es el mundo del deporte, pues sí que me haría ilusión que de alguna manera fueran deportistas. No digo profesionales, pero que tuvieran el espíritu de ser deportistas".