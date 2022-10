Xisca Perelló, muda al descubrir que han desvelado cómo está el hijo que espera

Xisca Perelló continúa ansiosa por asistir, de una vez por todas, al nacimiento de su primer bebé. El matrimonio es consciente de que la joven no lo ha pasado bien en las últimas semanas después de quedar ingresada en un hospital privado mallorquín. Se vio obligada a hacerlo por diversas complicaciones en la recta final de su embarazo.

Xisca Perelló ha afrontado el reto de ser madre con todas las garantías, pero las dificultades que ha tenido desde el pasado mes de agosto le han provocado cierto nerviosismo. Eso sí, parece que ya ha pasado lo peor para suerte de la pareja.

Además de la situación generada por este ingreso tan impactante, Xisca no pudo contar con su marido a su lado. Y es que el deportista estaba disputando el US Open. Bien es cierto que nada más ser eliminado en los octavos de final, Rafa voló de inmediato hasta las Baleares.

Xisca Perelló confirma el estado real del futuro retoño

Se desplazó a las primeras de cambio para estar junto a su esposa en unos momentos en los que no podía fallarle. Ahora, sabiendo que el estado de Xisca ha mejorado con respecto hace un mes, todos esperan que el nacimiento del bebé se produzca en semanas o incluso en días.

Nadal no se separa ni un minuto de su esposa y se centra fundamentalmente en darle todos los caprichos y el máximo apoyo. Hablamos de un hombre que ha dejado a un lado, por un tiempo, su faceta profesional. Ahora quiere centrarse única y exclusivamente en el apartado familiar.

Hace una semana, era el propio tenista el que afirmaba que "hay cosas mucho más importantes que el tenis". Así, este se refería claramente al embarazo de su mujer y al bebé que va a nacer cuando menos se lo esperen.

Toni Nadal se moja como nunca a días del parto

Esta misma semana, Toni Nadal, tío del tenista de Manacor y exentrenador del 22 veces ganador de Grand Slam, ha hablado sobre ello. El caso es que ha desvelado cómo se encuentra el matrimonio en estos momentos.

“Están esperando con ilusión. Xisca Perelló tuvo que guardar reposo, pero nada especial”, expuso el excoach del tenista al programa Aruseros.

Además, este considera que su sobrino será un buen padre, aunque “no será tan buen padre como buen deportista. Es uno de los mejores deportistas del mundo, entonces, no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo como padre”. Así quiso explicar su reflexión para no generar una polémica absurda.

Nadal ya fue claro en 2018 sobre cuál sería su faceta de padre. “Me encantan los niños. Me gustaría que mis hijos hicieran lo que les gustara, no tengo ninguna intención de forzarles u obligarles a seguir mis pasos en ningún sentido”, confesaba.

Así considera que será como padre el marido de Xisca

En 2020, el propio marido de Xisca Perelló, departiendo con Andy Murray, habló en tono de broma sobre lo que genera tener un retoño. "Estoy deseando que me despierte a las seis de la madrugada. Espero estar en esa situación dentro de no mucho tiempo".

"Nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta para ser padres", indicó hace un tiempo. En otra charla en A Coruña, el balear habló de esta forma sobre la idea de ser padre.

"Me gustaría tener una familia con niños, me encantan, pero siendo muy sincero, no es una decisión personal. No es una cosa de uno, es una cosa de dos. Y también, por mi forma de entender la familia, me costaría tener niños y estar todas las semanas viajando por el mundo", decía en su día.