Xisca Perelló da la última hora sobre su salud y del bebé que espera con Rafa Nadal

Xisca Perelló ha hecho público cuál es su actual estado de salud después de tener que ser ingresada en el hospital a causa de ciertas complicaciones relacionadas con su primer embarazo.

A mediados del mes de junio, el ganador de 22 Grand Slam y su pareja anunciaron que, después de 20 años de noviazgo y 3 años como marido y mujer, habían conseguido ampliar la familia.

| GTRES

"Voy a ser padre. Queremos vivir de una forma tranquila. No sé cómo me va a cambiar la vida. No creo que suponga un cambio en mi vida profesional", aseguró el tenista en aquel momento.

Ahora, Xisca Perelló está pasando por uno de los momentos más agridulces de su vida. Y es que, a pesar de haber hecho realidad su sueño de convertirse en madre, este momento no está siendo como ella esperaba.

Hace unos días, los medios de comunicación de nuestro país se enteraron de la peor de las noticias. En su séptimo mes de gestación, Xisca tuvo que ser ingresada en Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca.

Y, aunque no ha querido hacer públicos los motivos del ingreso, la periodista del programa Ya es mediodía, Vanesa Sánchez, ha dado algunos datos acerca del estado de salud de la mallorquina y el primer hijo de la pareja.

| GTRES

"No corre peligro la vida de Mery ni la del bebé, pero es una intervención que le tienen que realizar en algún momento y que ahora no se la están realizando porque está en avanzado estado de gestación".

Ahora, ha sido la propia Xisca Perelló la que ha querido hablar alto y claro sobre cómo se encuentran ella y su esperado bebé.

Xisca Perelló aclara todas las dudas

Xisca y Rafa Nadal no han querido dejar pasar la ocasión para aclarar cuál es el estado actual de su bebé después de que saliera a la luz que por "recomendación médica" tendrían que pasar unos días ingresados en el hospital.

Estas declaraciones se produjeron en la rueda de prensa posterior al último partido del tenista en el torneo estadounidense, US Open. Y es que después de meses de preparación, el deportista ha sido eliminado en la ronda de octavos de final.

"He jugado un mal partido, él ha jugado un buen partido. Él es muy rápido y muy joven. No he sido capaz de hacerle daño", ha asegurado el marido de Xisca.

| GTRES

"Lo he intentado. Había entrenado bien, estaba contento. Luego, en competición, me falta frescura, rodaje, tranquilidad, cosas intangibles. La realidad es simple: no he jugado bien, y cuando eso ocurre, debes perder. De eso se trata el deporte. Sea por lo que sea, no he conseguido rendir al nivel que necesitaba desde el primer día".

En este momento, Nadal quiso dejar claro que sus verdaderas preocupaciones se encontraban en España y junto a su esposa, Xisca Perelló. "Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender".

"A partir de ese principio básico, tomaré las decisiones adecuadas según cómo vaya todo en mi vida personal. Tenía que hacer un esfuerzo aquí, y lo hice. No ha salido como me habría gustado", ha lamentado a continuación.

"Como sabéis, a nivel personal, estoy en una situación que es importante para mí. Y tengo que ir gestionando todo", ha aclarado el tenista, antes de hacer público el actual estado de salud de Xisca Perelló. "Mi mujer está bien, ya lo dejo caer", ha dejado claro, dando por zanjado el tema.