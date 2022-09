Xisca Perelló ya no puede más y admite que los rumores sobre su bebé son verdad

Xisca Perelló está esperando con todas sus ganas que el primer hijo que va a tener con Rafa Nadal nazca en las mejores condiciones. Y todo después de pasar ciertos problemas en el tramo final del embarazo, concretamente desde el pasado mes de agosto.

La mallorquina está más ilusionada que nunca con la llegada de su primer retoño. Aunque la mujer de Rafa Nadal quedó ingresada durante un tiempo en un hospital balear, todo se quedó teóricamente en un susto.

El matrimonio espera que el bebé, que nacerá en el mes de octubre, llegue al mundo con ilusiones renovadas y sea la mayor felicidad de la pareja.

Xisca Perelló asume que ha salido a la luz el género de su bebé

Tras mucho tiempo hablándose del embarazo, en junio salieron a la luz varias fotos en un barco en los que se veía la prominente barriga de Xisca.

Desde el principio del verano, se habló mucho del sexo que tendría su hijo y se ha llegado a la conclusión de que va a ser un niño. Por lo menos, así lo firmaba la revista Hola hace unas horas.

Esto confirmaría al cien por cien los rumores que salieron a la palestra hace apenas un mes. Más concretamente cuando lo publicó un conocido medio mallorquín, afirmando que el primer hijo de los Nadal Perelló tendría género masculino.

Recordemos que nada más tener conocimiento de la noticia de que iban a ser padres, Nadal tuvo a bien dar unas jugosas declaraciones. En estas explicaba cómo se sentía a meses de que naciera su primer hijo. "Ya soy muy abierto en la profesional, por mi tranquilidad y la de las personas que conviven conmigo, nos gusta tener un perfil bajo en lo personal", explicaba.

Xisca y Rafa no piensan en otra cosa que su hijo nazca bien

"La forma en la que cambia la vida no lo sé. Porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", afirmó este hace un tiempo.

Eso sí, de los últimos tiempos, parece que Nadal tiene la máxima ilusión posible por convertirse en padre por primera vez. Y a pesar de confesar de que las cosas no han sido fáciles después del ingreso de Xisca y sus lesiones en este final de año, Rafa es más positivo que nunca.

Quedan muy pocas semanas para que, finalmente, Xisca y su marido cumplan ese sueño de ser padres. Y veremos si finalmente al tenista le cambia tanto la vida que decide anteponer su labor de padre a la de tenista profesional.

¿Se retirará el tenista español antes de tiempo?

A nadie se le escapa que la carrera de Rafa está próxima a terminar, como él mismo asumía hace unas semanas después del Open de los Estados Unidos. Tiene una edad considerable, 36 años, y las lesiones están provocando que su adiós a las pistas puede ser antes de tiempo.

Eso sí, sabe que su retirada no será inmediata. Pero la próxima temporada de 2023 podría ser la última en la que veamos a Rafa al máximo nivel en las pistas de los Grand Slam del circuito ATP.

Aunque haya dicho hace tiempo que no esperaba que el nacimiento de su hijo le cambiase la vida tenística, todo puede dar un giro de 180 grados.

Ahora, Rafa pone todas sus fuerzas en que su bebé nazca bien y no se despega de Xisca ni un momento hasta que llegue el deseado día que todos esperan.