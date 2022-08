Ximo Rovira, el compañero de Lydia Lozano que no puede olvidar lo que vivió con ella

Lydia Lozano es una de las periodistas del corazón más conocidas de este país. Además de tener una agenda de contactos envidiable, Lydia es una auténtica superviviente en la jungla televisiva del corazón. En esta línea, han pasado cuarenta años desde que se licenció en periodismo y empezó a trabajar en los medios de comunicación.

La popularidad le llegó a Lydia con sus primeras apariciones en Tómbola. Se trata del primer programa televisivo en el que se trataba el corazón y las entrevistas a personajes famosos tal como se hace ahora. Diríamos, pues que fue el espacio pionero de la televisión actual.

Se emitió entre 1997 y 2004 y esencialmente consistía en un grupo de periodistas, entre los que estaba ya Lydia, junto a otros como Karmele Marchante, José Ángel Herrera o Luis Mariñas, entrevistando a un famoso. En total se hicieron 383 emisiones, algunas de ellas con shares que sobrepasaban el 40%. Bestial.

Las preguntas eran muy incisivas, se pisaban unos a otros y allí imperaba la ley del más ruidoso. El presentador de aquel programa, que todavía hoy se recuerda, era el madrileño Ximo Rovira. El pasado siempre vuelve y Tómbola regresa al presente para amargar a uno de sus protagonistas.

Lydia Lozano no puede creer lo que ha pasado con Tómbola

Ximo Rovira fue el presentador del programa que se emitió en Canal 9 y en otras televisiones locales de España. Tómbola arrasaba en audiencia y Ximo empezó a hacerse famosos, pese a llevar tiempo trabajando en televisión y radio.

Posteriormente a Tómbola siguió trabajando en Canal presentando un programa de tarde y un concurso diario de sobremesa en el que participaban niños. También ha presentado programas en Antena 3, ha hecho más radio y ha pasado por otros canales autonómicos de Canal Sur.

Mientras que Lydia Lozano ha seguido siendo una de las reinas de la prensa del corazón, Ximo ha diversificado su registro. Desde que coincidieron en Tómbola, ambos han seguido dedicándose a lo que más les gusta: la televisión.

Ahora, a Ximo le llegaba una oportunidad de oro en la que estaba muy ilusionado. Sin embargo, el programa que compartió con Lydia en el pasado y que tanto éxito y polémica reportó, vuelve para pasarle factura al presentador.

El veto que Lydia Lozano no logra comprender

Lydia sabe que lo que se hace en televisión, allí queda, para la posteridad. Sus tremendos errores en alguna información que ha dado siguen allí para reaparecer a la mínima ocasión.

A Ximo le está ocurriendo ahora lo mismo. Según él mismo ha explicado, acaban de vetarle en un proyecto, ya que su imagen se asocia a "la telebasura".

Este es el dictamen que ha firmado el Consejo de la Televisión Valenciana y que ha dinamitado la contratación de Ximo Puig para presentar un programa en A Punt. Se trata de la radiotelevisión y la web autonómica oficial de la Comunidad Valenciana.

"Me duele. Tómbola acabó hace 18 años, las cosas han cambiado en la televisión y, por supuesto, en la sociedad valenciana", afirma Rovira. Yo creo que Tómbola era un programa que no debió emitirse en una televisión pública, sino en una privada, pero hay que recordar que la audiencia fue extraordinaria y que reportó enormes ingresos a Canal 9", afirma el presentador en El Mundo.

Ximo se despacha a gusto: "no creo que sea justo que, tantos años después, me sigan colocando este estigma. Me duele que este sambenito me impida volver algún día a la que fue mi casa".

Según parece, la contratación de Puig estaba bastante avanzada pues tenía "el ok de dirección general y del departamento de programas". Sin embargo ha sido este órgano consultivo puramente político el que se ha posicionado en contra de Rovira, por lo que se ha hecho marcha atrás. Ximo no lo entiende y se pregunta "si un Consell Rector está para decidir sobre quién presenta un determinado programa".

Ximo ha cambiado mucho desde sus tiempos al frente de Tómbola. De hecho, hace poco manifestaba que "a veces, me quedo viendo Sálvame y a Lydia Lozano, para ver cómo ha cambiado con el tiempo. Me gusta verlo un rato, pero no aguanto más de cinco minutos".