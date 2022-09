Victoria Federica, operada de urgencia al descubrir su dolorosa enfermedad

Victoria Federica es uno de los rostros más influyentes del país, pues se ha propuesto trabajar en las redes sociales.

Su padre le ha convertido en una estrella, tiene contactos en el mundo de la moda y las marcas se pelean por trabajar con ella. Su carrera es imparable, pero tendrá que hacer un breve descanso porque ha sufrido un problema de salud muy serio.

Victoria Federica, según informa el portal Vanitatis, ha sido operada de urgencia después de descubrir que padece un mal bastante doloroso. El viernes 9 de septiembre celebró su 22 cumpleaños con un evento que se ha convertido en el tema más comentado. 24 horas después tuvo que pedir ayuda por un fuerte dolor que no le dejaba dormir, ahí empezó todo.

Victoria Federica llamó a un equipo médico que no tardó en presentarse en las puertas de su domicilio y una ambulancia le llevó al hospital. Vanitatis asegura que ha estado ingresada como mínimo hasta el martes 13, aunque nadie sabe si sigue en el centro. Hay muchos datos que siguen siendo un misterio, aunque han confirmado que la joven está fuera de peligro.

Victoria ha padecido una peritonitis que le ha provocado serios dolores, pero la medicación ya está surtiendo efecto. Los especialistas han dado con el tratamiento correcto y la influencer podrá hacer vida normal cuando esté recuperada. De momento debe guardar reposo, aunque muchos reporteros harán todo lo posible por hablar con ella cuanto antes.

Victoria Federica no esperaba lo que ha sucedido

Victoria ha tenido varios enfrentamientos con los reporteros porque no admite que le fotografíen en ciertas situaciones. Entiende que es un personaje público y que trabaja en algo que aumenta su popularidad por momentos, pero no quiere cruzar ciertos límites. Sin embargo, siempre que tiene que aclarar algo lo ha hecho, así que no sería de extrañar que fiera la cara.

La sobrina del rey Felipe genera mucho interés, es un rostro bastante atractivo tanto para el público como para la prensa del corazón. Sus seguidores pueden estar tranquilos porque la intervención ha sido un éxito y todo ha salido como estaba previsto. Los dolores iban en aumento y fue un buen indicador, gracias a este detalle el médico hizo el diagnóstico más rápido.

La influencer, según ha contado su entorno, ha estado bastante grave y la situación se complicó de un momento a otro. Acaba de celebrar una fiesta multitudinaria, después se marchó a los rotos y de pronto comenzaron los dolores. Regresó a su domicilio, situado en el centro de Madrid, y no tardó en darse cuenta de que necesitaba ayuda profesional.

Victoria, Vic para los amigos, se ha convertido en el miembro más destacado de su familia y muchas jóvenes siguen sus pasos. Ha tomado decisiones muy arriesgadas, como por ejemplo conceder entrevistas en la prensa rosa, pero todo ha salido bien. Ciertos grupos le critican, pero también hay una parte importante que aplaude sus movimientos.