Victoria Federica, todo sobre la polémica hija de la infanta Elena

Victoria Federica de Marichalar y Borbón ha ido adquiriendo fama en la prensa del corazón en los últimos años, desde que cumplió su mayoría de edad.

Ella es la hija pequeña de la infanta Elena, fruto de su matrimonio con Jaime de Marichalar.

Precisamente, de su familia es donde le viene la fama. No es conocida en la prensa por nada más que por ser la hija de la infanta Elena.

Es la nieta de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Además, los actuales reyes de España, Felipe VI y Letizia, son sus tíos.

Como decimos, desde que cumplió su mayoría de edad, Victoria Federica ha llenado las páginas de muchas revistas. Ha sido tanto con sus peculiares looks y su vida social como con alguna que otra polémica.

Aquí te contamos todos los detalles de la vida de la joven.

Su edad, estudios y más

Fue un 9 de septiembre del año 2000 cuando nació Victoria Federica. Ahora tiene 21 años de edad.

La hija de la infanta Elena estudió en el conocido colegio St. George’s, en La Moraleja, un colegio británico, pero en Madrid.

Al cumplir su mayoría de edad, Victoria Federica decidió seguir sus estudios, y lo hizo en otro centro escolar internacional de Madrid.

Actualmente, estudia en la Universidad americana ‘CIS The College for International Studies’, situada en el centro de Madrid. En ella está estudiando Administración y Dirección de Empresas.

Sobre si estaría compaginando sus estudios con algún trabajo no se sabe nada. Lo cierto es que no parece que, por el momento, la joven vaya a ponerse a trabajar. Por lo menos, no antes de terminar sus estudios.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas, un amor sin final feliz

Sin duda, una de las cosas que ha llamado la atención de la prensa en los últimos años sobre la nieta de los reyes eméritos ha sido su vida amorosa.

Desde el año 2019 se sabe que Victoria Federica tenía novio. Jorge Bárcenas es el chico que conquistó su corazón, y no, nada tiene que ver con el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Jorge Bárcenas es un joven DJ bastante reconocido en el ámbito de la música y la noche, en el que es más famoso por su nombre artístico, Barce. Tiene, actualmente, 24 años.

Al parecer, su pasión por la música viene de lejos, de cuando era pequeño, pues en alguna entrevista habría confesado que se inició con solo 8 años con la batería.

Hasta el momento habría logrado compartir cabina con artistas de la talla de Bad Bunny, C.Tangana o Don Diablo.

El noviazgo de Victoria Federica y Jorge Bárcenas parecía ir viento en popa hasta este mes de mayo de 2022. Después de haber pasado el confinamiento juntos y algunos altibajos, parece que la pareja se ha roto.

En abril de 2022 fue la última vez que se les pudo ver juntos. Pasadas unas semanas sin aparecer en público, comenzó a especularse con su posible ruptura. Estos rumores cogían fuerza en el mes de mayo.

Fue entonces cuando reaparecieron, pero por separado. Victoria Federica en la Feria de Abril con algunos amigos, él en un evento publicitario en Madrid. Algo que, sin duda, daba alas a la prensa para hablar de separación.

Pero, sin duda, el gran movimiento que ha hecho pensar en la ruptura definitiva de la pareja ha sido de la joven. Y es que, al poco de iniciarse los rumores, esta volvía a vivir con su madre, la infanta.

Los motivos del fin de este amor no se han aclarado aún, pero podría tratarse simplemente de un desgaste de la relación.

Froilán y Victoria Federica, distintos pero parecidos

Igual de conocido que la nieta de los reyes eméritos, o quizás más todavía, es su hermano Froilán. El mayor de los hijos de la infanta Elena es de esas personas que no pasa desapercibida.

Más aún teniendo en cuenta todas las polémicas que ha ido protagonizando, siendo quién es.

Durante un tiempo, Froilán tuvo la etiqueta de ‘el conflictivo’ de la familia, sin embargo, con la mayoría de edad de Victoria Federica la cosa se fue igualando.

Si bien es cierto que ella fue durante muchos años la más tranquila y responsable, al entrar en la adolescencia la cosa cambió.

Comenzó a protagonizar noticias similares a las de su hermano, aunque en menor medida.

Se la comenzó a ver en pubs y discotecas, se comenzó a hablar de peleas con su madre y la cosa empeoró al llegar el estado de alarma a España. Se la acusó varias veces de haberse saltado alguna de las restricciones vigentes.

Así pues, a día de hoy, Froilán y Victoria Federica parecen no ser tan distintos el uno del otro. Aunque es cierto que la hija de la infanta Elena no ha protagonizado tantos escándalos como su hermano.

Algunas polémicas de Victoria Federica

Como decimos, la hija de Jaime de Marichalar no se ha librado de ser criticada por algunos de sus actos. La joven ha protagonizado varias noticias con ciertas polémicas.

Dentro de estas, se encuentra la vez que apareció en la calle con un look muy desenfadado, en patinete y con un cigarro en la mano.

La imagen copó las portadas de varias revistas, pues, que Victoria Federica apareciera fumando y circulando en patinete fue algo que impactó bastante. De hecho, en las redes sociales, la fotografía se llegó a convertir en todo un meme.

Otras veces ha sido noticia por ser vista de forma frecuente en la noche madrileña. Cierto es que esto no se trata de ningún delito, pero sí el haber sido vista allí durante horas prohibidas cuando todavía estaba vigente el toque de queda.

De hecho, parece que llegó a tener algún que otro problema con la policía precisamente por ello.

Los peculiares looks de la joven

Una de las cosas que más ha destacado en los últimos años de Victoria Federica han sido sus outfits. Desde que comenzó a salir más en la prensa se la ha podido ver con looks de todo tipo.

Y es que la hija de la infanta Elena viste de una forma muy personal y característica. Además, tiene una altura a la que sabe sacar partido.

Con su 1,80 metros de alto aprovecha para ponerse pantalones acampanados, chaquetas o camisas largas y darle un toque moderno a sus estilos.

La hija de la infanta Elena no se ha librado de haber sido pillada en bikini y luciendo figura. En alguna ocasión ha salido en primer plao en portadas en revistas con fotografías en la playa.

¿Cuál es el Instagram de Victoria Federica?

Victoria Federica no tenía hasta hace poco una cuenta de Instagram conocida, o por lo menos no una pública. Pero, a la hija de Jaime de Marichalar y Elena de Borbón se lo conocen dos cuentas en la red social.

Una de ellas, la primera de las que tuvo, es una cuenta, cerrada hasta hace no mucho, en la que aparece el nombre de @vicmabor. Esta sería su cuenta personal, ahora ya, verificada. En ella tiene pocas publicaciones pero miles de seguidores.

Y es que, de un tiempo a esta parte, Victoria Federica se ha aficionado a las redes, y publica allí bastante contenido.

A finales de 2019 apareció una segunda cuenta, esta abierta. En ella se ve el nombre de @vicmarichalar y únicamente hay dos publicaciones. Se sabe que esa cuenta es suya realmente porque cuando se abrió llegó a hacer un directo con ella.

Sin embargo, pronto quedó en desuso, pues la última foto que se publicó fue en verano de 2020. Así pues, parece que la joven no sería una amante de Instagram, por lo menos, no en público.

Sí que es cierto, por otra parte, que ha aparecido en imágenes en cuentas de amigos e incluso de su novio, Jorge Bárcenas, quien tiene un perfil público.