Víctor Janeiro y el llanto que demuestra que ha pasado lo que le daba tanto miedo

Víctor Janeiro no ha podido evitar derrumbarse durante la última emisión de Pesadilla en el Paraíso. Y es que, después de todas las críticas que ha recibido por la actitud que ha adoptado en el concurso, el diestro ha mostrado su lado más sensible.

Durante todas estas semanas, Beatriz Trapote no lo ha tenido nada fácil. En más de una ocasión, la mujer del torero se ha tenido que enfrentar a varios exconcursantes y colaboradores del formato en defensa de su marido.

Y es que, a pesar de que Víctor Janeiro está en su salsa dentro del reality, muchos ya le han catalogado como el mueble de la edición; algo que a la periodista no le ha sentado muy bien.

Este domingo 9 de octubre, el hermano de Jesulín de Ubrique se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la gala al no poder evitar llorar, después de ver lo que el reality le tenía preparado.

Víctor Janeiro se ha quedado en shock

Lo que menos se esperaba Víctor Janeiro era ver a su madre en un programa de televisión. Y es que, hace varios meses, Carmen Bazán decidió desligarse por completo de los medios de comunicación de nuestro país.

Lo cierto es que siempre ha sido una mujer muy discreta a la que no le ha gustado la sobreexposición, pero en esta ocasión ha reaparecido por una buena causa.

La madre de Víctor Janeiro no se lo ha pensado dos veces a la hora de acudir hasta la granja más famosa de Telecinco para darle una emotiva sorpresa al concursante.

Nada más ver a su madre entrar por la puerta, el torero no pudo evitar emocionarse en pleno directo. "Mi campeón. No me llores que vengo a darte ánimos", le dijo la matriarca del clan de Ambiciones.

"Tienes una familia inmejorable, unos niños que son un encanto, una mujer que es un diez, unos suegros, tus hermanos, tus cuñadas, tus amigos... Estamos todos contigo", aseguró Bazán, antes de hacer una pequeña mención a Humberto Janeiro.

"Tú sigue cómo eres, trabajador, porque tu padre te enseñó a trabajar mucho... Te admiramos y queremos, sigue adelante, es lo único que te deseo". Además, la madre de Víctor Janeiro le dio un importante consejo para conseguir llegar a la final de Pesadilla en el Paraíso.

"Sigue adelante, para atrás ni para coger impulso. Me gusta lo que estás haciendo, no te metas en peleas. El mejor consejo que te doy es que no estés ni con unos ni con otros, son todos fenomenales y todos son compañeros".

Antes de despedirse del granjero, Carmen Bazán quiso dejar muy claro que se iba de allí "con la tranquilidad de que estás bien".

Víctor Janeiro sabe que a su compañera no le ha ido tan bien como a él

Víctor Janeiro no fue el único que recibió la visita de un ser querido. Steisy y Dani González también tuvieron la oportunidad de reencontrarse con Pablo Pisa. Pero, a diferencia del torero, su encuentro fue de lo más tenso.

Después de semanas viendo como la relación de estos dos granjeros se estrechaba cada vez más, el novio de la televisiva decidió acudir hasta la granja para darle un ultimátum a su pareja.

Antes de reencontrarse con los dos compañeros de Víctor Janeiro, la organización decidió ponerle al defensor de Steisy unas imágenes subidas de tono de su chica y su gran amigo.

"Me parece vergonzoso, él porque es mi amigo y ella porque es mi novia, me siento como un estúpido. Era amigo mío, en pasado, no lo va a volver a ser", aseguró el joven, muy molesto por lo que acababa de ver.

Tras el visionado, Pablo tuvo la oportunidad de decirles a la cara todo lo que le había molestado. "Estoy jodido, hay comentarios que sobran, los límites los pone una pareja y pensaba que estaban claros, me he sentido vacilado por mi novia y mi amigo".

Después de saber todo lo que sentía su novio, Steisy intentó quitar hierro al asunto, algo que Pablo cortó inmediatamente. "Si yo veo las imágenes y me dan igual, tendríamos un problema como pareja".