Víctor Janeiro deja a los suyos preocupados contando por qué no ha visto al bebé

Lo del nacimiento de Hugo, el hijo de Jesulín de Ubrique y su mujer se está convirtiendo por momentos en un sainete bastante sonrojante. Y uno de los protagonistas principales de los momentos más divertidos del mismo es Víctor Janeiro, el hermano del diestro.

Era previsible que Jesús y María José no se prodigaran en atender a los medios y facilitar que se conocieran fácilmente los detalles del nacimiento. Durante estos últimos años, ambos han sido más bien esquivos con la prensa y han confiado únicamente en un medio, ¡Hola!.

La exclusiva que supuestamente tienen cerrada con la revista para presentar allí a Hugo es uno de los motivos del insólito panorama del momento. Nadie sabe por donde entra y sale Jesulín del Hospital. No se habla con nadie del bebé, no hay fotos, ni visitas familiares, ni información de ningún tipo.

Se supone que se llama Hugo, pero nadie lo ha confirmado. Incluso ha habido familiares directísimos que no han acudido al hospital a conocer al niño. Ni Julia ni Andrea, las dos hermanas mayores de Hugo han ido.

Tampoco lo han hecho los hermanos de Jesulín. Ni su madre, Carmen Bazán. Si ha ido Beatriz Trapote, la cuñada.

La prensa se está empezando a inquietar y cada minuto que pasa, esta inquietud se está convirtiendo en indignación. Algunos, no obstante, se lo toman con algo más de humor, a pesar de que les toca hacer un 'papelón' que ni Lina Morgan.

Víctor Janeiro cuenta los motivos de su ausencia en el hospital

Víctor Janeiro sale cada mañana de su casa para acompañar a sus hijos al hospital. Allí la prensa le está esperando estos días para conocer las novedades respecto a Hugo.

Víctor, aparentemente tranquilo, da normalidad a una situación que no lo es demasiado. Según él, no ha podido ver a su nuevo sobrino porque "con tano niño no se puede, es que no se puede".

Es padre de tres hijos y el ajetreo de cuidar de ellos no le ha dejado ni un minuto libre para ir al hospital. Tampoco ha podido (o querido) dar ningún detalle sobre el nombre del niño. Mientras arreglaba el coche para que su hijo se instalara en la sillita, ha asegurado que "ni idea, yo es que de nombres no entiendo".

Como si hiciera falta entender algo para confirmar como se llama un sobrino...

Víctor se toma con humor lo que Jesús y María José pide a la familia. Que nadie diga nada. El único inconveniente es que la prensa sigue a quien es más accesible.

Mientras que ellos dos están protegidos por la intimidad y la privacidad de las cuatro paredes del hospital, su familia tiene que dar largas a los periodistas, aun a riesgo de quedar mal ante ellos.

Víctor Janeiro desmiente los rumores sobre su mujer

Víctor Janeiro sí ha querido desmentir que Beatriz Trapote esté enfadada con sus cuñados. Esta información se dio ayer en Sálvame asegurando que no perdonaba que más de un año después del nacimiento de Brenda, su sobrina Julia - hija de Jesús y de María José - no haya ido todavía a conocerla.

Víctor quita importancia al asunto con un lacónico "¡Qué se va a molestar, 'chiquiyo'!. Ha querido añadir que a él lo que le molesta es "cómo va el país con estos políticos".

Y así, después de estas frases vacías e impuestas por una exclusiva que ayer cuantificaban en unos 50 000 euros como mínimo, Víctor Janeiro subía al coche y se marchaba. Otro momento surrealista que otros miembros de la familia, como Humberto, el hermano mayor de Jesús o Carmen Bazán, la matriarca del clan prefieren evitar.