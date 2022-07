Víctor Janeiro confirma lo que todos callan sobre el turbio negocio de Belén Esteban

Víctor Janeiro fue uno de los rostros más mediáticos de su familia, pero hace tiempo se dio cuenta de que lo mejor para él era retirarse del foco. Desde entonces Belén Esteban ha ganado mucho terreno, tanto que ha montado un negocio fuera de la pequeña pantalla. La princesa del pueblo presume de tener una empresa de alimentación con varios camiones y productos exitosos, pero hay algo que no cuenta.

Víctor Janeiro siempre ha sospechado que los rumores podrían ser ciertos, pero optó por retirarse de primera línea y tiene que ser consecuente. Nunca ha hablado sobre Sabores de la Esteban, la empresa de su antigua cuñada, pero es evidente que tiene una opinión al respecto. La colaboradora aseguró en el programa La Resistencia que había invertido su patrimonio en camiones, pero no es cierto.

Belén Esteban, según informa la revista Lecturas, no tiene ningún vehículo a disposición exclusiva de su negocio, no son de su propiedad. El escándalo no se ha quedado ahí, pues el portal El Televisero ha seguido investigando y se ha dado cuenta de algo sorprendente. Los productos que vende la ex de Jesulín, siguiendo los datos de la OCU, no tienen tanta calidad como parece.

Víctor ha confirmado lo que los compañeros de su excuñada han callado durante tanto tiempo: Sabores de la Esteban es bastante turbio. Las redes sociales son un fiel reflejo del descontento del público, pues muchos usuarios critican los altos precios de la empresa. Es cierto que está teniendo cierta repercusión, pero las valoraciones que ha recibido no son buenas.

Janeiro llevaba mucho tiempo sin aparecer en un programa de Telecinco y se ha animado a participar en Déjate Querer. Los espectadores le han recibido con los brazos abiertos y no sería de extrañar que siguiera colaborando con la cadena de forma esporádica. No aceptará un puesto fijo, pero sí estaría dispuesto a aparecer en espacios que le hagan sentirse cómodo.

Víctor Janeiro conoce el secreto de Belén

Víctor siempre tuvo buena relación con la mujer de Miguel Marcos, aunque lleva un tiempo sin tener contacto con ella. La última noticia que ha recibido no es buena: un portal ha sacado a la luz el lado más oscuro de su negocio de alimentación. Concretamente se ha centrado en el salmorejo, pues supuestamente es el producto que más controversia ha generado.

“La OCU no ha posicionado demasiado bien su producto y lo ha calificado con 61 puntos, esto quiere decir que le consideran de calidad media. Su precio es mucho más elevado que el de algunos que se encuentran en el top 10 del ranking”. Esta información publicada en El Televisero le ha sentado muy mal a la colaboradora, quien no atraviesa por su mejor momento.

Janeiro es consciente de lo que ha sufrido Belén al lado de su familia, pero él nunca ha tenido un problema con ella. Cuando la madre de Andreíta rompió con Jesulín de Ubrique se paseó por una infinidad de platós, pero nunca habló mal de su cuñado. El marido de Beatriz Trapote se ha ganado el respeto del público, pues ha demostrado que no depende de su clan.

Víctor Janeiro reaparece y aclara sus sentimientos

Víctor ha confirmado sus sospechas gracias al examen que la OCU ha hecho de los productos de Belén Esteban. Sin embargo, no ha reaparecido en Telecinco para hablar de este tema, lo ha hecho para dejar claro lo que siente por su mujer. Beatriz Trapote recibió muchas críticas en el pasado, pero el tiempo ha demostrado que es una persona intachable.

La madre de Andreíta tendrá la oportunidad de reencontrarse con el torero a través de la pequeña pantalla, siempre le ha tenido cariño. Recordemos que Belén está atravesando unas circunstancias especiales y que cualquier información podría desestabilizarla. También es verdad que su empresa tiene muchos adeptos, personas que apuestan por su calidad y están dispuestas a pagar cualquier precio.