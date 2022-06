Víctor Janeiro confirma los rumores sobre el estado de María José Campanario

Es la noticia de la semana: María José Campanario y Jesulín de Ubrique ya son padres de su tercer hijo como pareja. Se trata de un niño que ha nacido hace pocas horas en Cádiz y que ha colmado de felicidad a uno de los matrimonios más famosos de España.

Saltaba la noticia a última hora de la noche de este martes 7 de junio. María José había ingresado horas antes en el hospital para dar a luz al pequeño en un parto programado. Las primeras horas tras el nacimiento se han desarrollado con normalidad, pese a que nadie está haciendo declaraciones oficiales al respecto.

Según se está comentando, el hermetismo con relación al nacimiento es máximo. Jesulín de Ubrique es el único que está hablando con los familiares más cercanos y con la petición de que nadie diga nada. También se habría ya puesto en contacto, según el Programa de Ana Rosa, con el director de la revista ¡Hola!.

Como es habitual en la pareja, ya habría apalabrado un reportaje exclusivo para presentar al bebé en sociedad. De aquí también la directriz clara de que nadie hable ni desvele ni el nombre del bebé ni ningún detalle significativo.

Víctor Janeiro habla del bebé de Campanario y de Jesulín

Víctor Janeiro, el hermano menor de Jesús ha hablado esta misma mañana de la buena nueva familiar. Le han pillado por la calle, con la mochila de uno de sus hijos a la espalda, yendo para el colegio a dejar a sus hijos.

Víctor ha confirmado que el nacimiento se ha producido, sin demasiadas palabras, pero con gestos que denotaban muchas cosas. Sin dejar de andar y con una amplia sonrisa en la cara ha bromeado "Ya mismo vemos a mi hermano así".

| Europa Press

Reticente a dar información ha espetado a la prensa que "No sé. Sabéis ustedes más".

Luego, sí ha confirmado que el nacimiento se ha producido, "sí, hombre" y que tanto María José como el bebé están bien. "Como debe ser, todo en orden".

Víctor tiene intención de ir hoy mismo al hospital para conocer a su sobrino. Entonces tendrá más información, según ha contado. De todos modos, es probable que no pueda decirla por los motivos expuestos más arriba.

Carmen Bazán, "loca de contenta"

Víctor Janeiro no ha querido desvelar cuál es el nombre del bebé. Se ha especulado mucho con que sea Humberto, para seguir con la tradición familiar, pero de momento es una incógnita.

Sin embargo, el marido de Beatriz Trapote, sí ha confirmado, ya desde dentro de su coche, con gestos que Carmen Bazán, la abuela de la criatura, está muy contenta. Bazán siempre ha sido una abuela muy familiar y orgullosa de sus nietos y está encantada con ser abuela de nuevo.

Con el pulgar elevado, el hermano de Jesulín también ha dado a entender que Jesús ya ha hablado con Julia y con Andrea, sus hijas mayores y que ya les ha comunicado la noticia.

De hecho, Julia ya había sido advertida por sus padres no hace demasiados días que se preparara para viajar en breve a Cádiz. La hija mayor de María José Campanario fue la primera sorprendida por el nuevo embarazo de su madre y le hizo mucha ilusión la idea de tener un hermanito.

Beatriz Trapote también ha hablado

La mujer de Víctor Janeiro también ha hablado, ella sí, más que su marido. "Todo ha ido fenomenal, yo muy emocionada de ver al primito y bien. Que se recupere pronto, que salgan ellos y que os cuenten".

Trapote, ante la insistencia de los periodistas ha asegurado que "el bebé es muy bonito, le he visto y me he emocionado. María José se tiene que recuperar, un parto es doloroso. Estará un par de diítas y ya saldrá".

| Europa Press

También ha confirmado que los papás de la criatura están "desbordados. No te puedes imaginar la cantidad de llamadas, mensajes... no pueden atender".

Y finalmente ha apuntado a que igual ella también se anima a tener otro hijo. "Ahora que he visto al bebé me estoy animando, pero Víctor no creo que esté él muy animado".

También Andrea Janeiro, la hija mayor de Jesulín, fruto de su relación con Belén Esteban, está al tanto del parto de Campanario. Es previsible que en las próximas horas y días, toda la familia vaya desfilando por el hospital para conocer al nuevo miembro de la familia.

Para saber si se convertirá en Humbertito o, por contra, han escogido finalmente otro nombre, todavía habrá que esperar unas horas más.