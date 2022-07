Víctor Janeiro comparte el secreto de su sobrino Hugo con la persona equivocada

Víctor Janeiro forma parte de una de las familias más populares del panorama nacional, pero hace un tiempo decidió renunciar a su fama. Sin embargo, ha recibido una oferta muy suculenta: participar en Déjate Querer, programa presentado por Toñi Moreno. Ha acudido al plató junto a su mujer Beatriz Trapote, una periodista que renunció a su carrera por vivir una bonita historia de amor.

Víctor Janeiro sabe que su cuñada María José Campanario ha tomado una decisión: no quiere que el pequeño Hugo sea un personaje público. El programa Socialité se ha puesto en contacto con el entorno de la odontóloga y ha descubierto que no quiere saber nada de la fama. No posará en la portada de ninguna revista y tampoco volverá a pisar un plató de televisión.

| Europa Press

Víctor respeta la voluntad de Campanario, pero sin querer ha hecho algo que generará una gran polémica. Ha compartido el secreto de Hugo con Toñi, una persona que trabaja en Telecinco y que tiene la obligación de compartir la noticia. El torero ha desvelado que el bebé se parece más a Jesulín que a María José, a pesar de que es pronto para decir nada.

Víctor fue uno de los primeros en acudir al hospital para conocer a su sobrino, a pesar de que Jesulín no hizo lo mismo. El colaborador Kiko Hernández asegura que Campanario y su marido tardaron más de un mes en conocer a Brenda, última hija de Beatriz Trapote. Sin embargo, la periodista no le guarda rencor a nadie y ella también quiso conocer al nuevo bebé.

Janeiro le ha explicado a Toñi Moreno que “los morenos mandan”, por lo que se deduce que el pequeño Hugo tiene el pelo oscuro. “Es que vosotros tenéis unos genes muy fuertes”, ha aportado la presentadora intentando sacar más información. Beatriz Trapote se ha mantenido prudente porque sabe que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra.

Víctor Janeiro ha sido más sincero que nunca

Víctor ha visitado los estudios de Telecinco para explicar cómo están siendo sus años retirado del foco mediático. Ha aprovechado para hablar de Hugo Janeiro, pero su intención no ha sido ganar dinero o protagonismo gracias al bebé. María José Campanario no tendría que enfadarse, pero es posible que esté molesta porque quiere que su hijo esté al margen de todo.

| Telecinco

Janeiro, al darse cuenta de que estaba compartiendo demasiados secretos, se ha cerrado en banda de una forma muy inteligente. “Cuando son tan chiquitos yo no le saco parecido”, ha comentado el torero intentando cambiar de tema. Su mujer se ha dado cuenta de que se estaba incomodando y ha decidido participar en la conversación.

“Son tan bebés y son tan bonitos que no se le encuentra el parecido”, ha deslizado Beatriz Trapote. La periodista ha aprovechado la ocasión para confesar que tuvo que renunciar a su fama para vivir al lado del torero. El público no apostó por la relación, pero el paso del tiempo ha demostrado que el amor siempre gana y que sus sentimientos son sinceros.

Víctor Janeiro tuvo problemas con su familia

Víctor mantenía una relación estupenda con Jesulín de Ubrique, pero supuestamente cuando apareció Campanario todo cambió. Según ha salido publicado, el marido de Beatriz siempre tuvo mejor conexión con Belén Esteban que con María José. Sin embargo, es algo que no se puede afirmar porque él no se ha pronunciado para evitar problemas.

Janeiro también ha hablado de su papel de padre, tiene tres hijos y está encantado con tener una familia numerosa. Beatriz tuvo problemas para quedarse embarazada, pero la suerte le sonrió y logró traer tres bebés al mundo. Andreíta, hija de Belén Esteban, está pendiente del desarrollo de todos sus primos.