Víctor Janeiro, acusado de haber sido desleal durante el embarazo de Beatriz Trapote

Víctor Janeiro ha estado un tiempo retirado de la pequeña pantalla, pero ha regresado con más fuerza que nunca. El programa Ya es verano ha sacado a la luz un presunto engaño que supuestamente ha durado tres meses y existen muchas pruebas. Según el citado espacio, el torero se intercambió mensajes subidos de tono con una amante virtual llamada Irene.

Víctor Janeiro, siempre siguiendo la información de Telecinco, tiene mucho que esconder porque Irene está enfadada y quiere contar la verdad. No solamente ha aportado mensajes, también tiene en su poder fotografías que demuestra lo que dice. “La tarde va a ser torera y vamos a tener que echar varios capotes, esos mensajes que hemos mostrado no son nada”, explica la presentadora.

Víctor estaba reunido con su familia en Cádiz, no esperaba que esta información tan delicada saliera a la luz. “Lo que va a pasar es serio, este torero está casado y tiene una relación seria, madura y asentada. Estoy seguro de que va a haber reacciones porque es bastante fuerte”, explica el periodista Saúl Ortiz.

“Los mensajes son muy fuertes, en momentos de embarazo, cuando la mujer de este torero está embarazada”, añade Saúl. Beatriz Trapote se ha convertido en víctima colateral de este presunto engaño, pero todavía no se ha pronunciado. Los colaboradores de Ya es verano dan la historia por cierta, aunque hay que ser prudentes.

Janeiro está a punto de concursar en un nuevo programa de Telecinco, está de plena actualidad y hay muchos que quieren aprovecharse. Cabe la posibilidad de que Irene quiera ganar dinero gracias a la fama del diestro, pero es cierto que ha aportado muchas pruebas. “A mí no me ha sorprendido el hecho, me ha sorprendido la duración porque significa que hay sentimientos”, comenta Nando Escribano.

Víctor Janeiro descubre el lado malo de la fama

Víctor estaba muy tranquilo hasta que recibió una oferta de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo concurso que está preparando Telecinco. Hace unos años decidió retirarse de los medios y estaba muy tranquilo hasta que ha regresado a la pequeña pantalla. No es la primera vez que le acusan de ser desleal, aunque sí es la primera que la noticia tiene tanta repercusión

“A lo mejor la pareja sí es consciente de lo que ha pasado porque son demasiados momentos, cuatro años son muchos”, comenta Nando Escribano. En Ya es verano aseguran que la historia de amor virtual ha durado demasiado tiempo. No entienden que nadie de la familia sepa nada y más teniendo en cuenta que el presunto romance se ha extendido tanto.

Janeiro, cuando se ha enterado de lo que estaba pasando, ha bloqueado a su supuesta amiga especial. Irene ha entrado en el plató de Telecinco y lo ha contado todo, estaba molesta con la reacción del torero y se ha vengado. No entiende que se enfade porque ella piensa que no está haciendo nada malo, a pesar de que reconoce que es un tema molesto.

Víctor Janeiro está obligado a dar explicaciones

Víctor podría haber pasado página en otras circunstancias, pero ahora tiene la obligación de dar la cara. Va a participar en un programa de Telecinco y no tiene posibilidad de mirar para otro lado. Irene ha mostrado sus pruebas y la periodista Bea Cortázar se ha sorprendido.

“Me parece tremendo que en este mensaje aparezca la mujer”, comenta Cortázar. Según han contado, el hermano de Jesulín hablaba con su amiga mientras su esposa estaba embarazada. Beatriz Trapote podría haberse enterado de todo porque estaba con Janeiro en la misma casa mientras Irene estaba en televisión.