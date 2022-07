Víctor Elías anuncia la muerte de su madre y asimila que se ha quedado huérfano

Víctor Elías, el popular actor de la serie Los Serrano, ha comunicado una triste noticia: su madre ha fallecido después de una larga enfermedad. No ha dado muchos detalles, pero ha sido bastante sincero porque necesita recibir el apoyo de sus seres queridos. Sus seguidores se han lanzado a las redes para dejarle claro que no está solo, de hecho está más acompañado que nunca.

Víctor Elías lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero intenta no llamar la atención de la prensa. Eran pocos los que sabían que su padre también había fallecido, gran parte del público se ha enterado ahora. El artista ha mandado un mensaje urgente para que su papá ayude a la fallecida en el más allá.

Víctor, haciendo gala de la sensibilidad que le caracteriza, ha escrito un texto muy emotivo que no ha dejado indiferente a nadie. “Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas. Ojalá todos viviéramos y resistiríamos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas”.

Víctor se ha despedido de su madre como solamente él sabe hacerlo: dedicándole una carta cargada de sentimientos. “Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido”, escribe el cantante en su cuenta de Instagram. Sus fans se han movilizado, de hecho el mensaje que ha escrito se ha convertido en lo más comentado de la red.

Víctor Elías también tuvo que despedirse de su padre

Víctor ha desvelado que su padre falleció hace tiempo, nadie lo sabía porque siempre ha sido bastante discreto. Podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón, de hecho es familiar de la reina Letizia. Sin embargo, ha preferido centrarse en su carrera porque tiene mucho talento, es uno de los grandes músicos del país.

“Papá, cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí”, ha escrito el actor. Enseguida ha recibido el apoyo de Ana Guerra, con quien mantiene una relación sentimental desde hace unos meses. La pareja goza de una salud perfecta, nadie apostaba por ellos, pero han demostrado que está a la altura de las circunstancias.

El protagonista de Los Serrano es uno de los mejores artistas del país, de hecho ha trabajado al lado de famosos muy influyentes. No se dedica a la interpretación, ahora toca el piano y colabora con cantantes de la talla de Pablo López. Cada vez tiene más repercusión, pues los críticos le han elevado a lo más alto después de ver su talento.