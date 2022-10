Vicky Martín Berrocal habla con su hija al saber con quién quiere compartir su vida

No nos cabe la menor duda de que para Vicky Martín Berrocal estos meses han sido especialmente duros. Y es que el pasado mes de febrero saltó la sorprendente noticia de que la diseñadora había roto su relación con Joao Viegas, con quien llevaba tres años juntos.

Desde luego, esto fue toda una sorpresa para los medios porque todo apuntaba a que la parejita iba a pasar por el altar. Incluso había una infinidad de pruebas que indicaban que la relación estaba más que consolidada. Como por ejemplo, cuando la madre de Alba Díaz decidió dejar Madrid para mudarse a Portugal para convivir con su novio.

Sin embargo, aunque todo marchaba a las mil maravillas, de un día para otro, ambos decidieron poner punto y final a su historia de amor. Actualmente, Vicky Martín Berrocal todavía se está curando de su corazón roto, y qué mejor manera de sanar las heridas que tomando una drástica decisión.

La impactante decisión de Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas

Sin duda alguna, para Vicky Martín Berrocal, Alba Díaz, su hija, ha sido su mayor apoyo para conseguir recuperarse de su ruptura. Y es que ya este verano se pudo ver a la socialité haciendo varias veces la maleta junto a la joven para poner distancia de por medio.

Desde luego, para la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' fue sumamente difícil superar a Joao Viegas, ya que llevaban, nada más y nada menos, que tres años de relación. Incluso se profesaban tanto amor que la diseñadora no dudó ni un segundo en mudarse junto a él al país natural de su chico.

Sin embargo, tal y como ella confesó en su momento, al poco tiempo de estar allí en Portugal, se percató de que echaba de menos la vida que tenía en España. De manera que, de la noche a la mañana, la onubense regresó junto a los suyos, provocando que su romance con el portugués terminara.

"Tenía un hogar, había cinco hijos, éramos seis viajando. Ha habido muchas cosas que he compartido con él que no he compartido con nadie. Una se rompe", relató en su momento profundamente dolida.

Ahora, con tal de olvidar lo que vivió junto a Viegas, Vicky Martín Berrocal está dispuesta a todo. Tras ocho meses desde que salió a la luz la separación de ellos dos, los dos acaban de tomar una muy importante decisión por el bien de ambos.

Nos estamos refiriendo a Tara, la labradora retriever que llegó a la vida de la diseñadora el año pasado, cuando todavía esta mantenía una relación con el empresario. De hecho, la mascota también se fue con ella a Portugal, pero, finalmente, la dejó en compañía del que fue su novio.

Sin embargo, ahora, después de estos largos meses, la misma Alba Díaz es quien se está ocupando personalmente de Tara. Asimismo la joven ha mostrado en redes sociales que la labradora ha pasado a ser su fiel acompañante. "Jamás pensé que YO pudiera ser tan responsable como para cuidar a un perrito y me estoy dando cuenta de que si quieres siempre sacas tiempo para ello", empezaba diciendo.

"Muchos sois nuevos por aquí y me preguntáis quién es Tara. Es la perrita de mi mamá y vivía en Portugal con ella. Pensábamos que se quedaría siempre allí porque al final esa era su casa, pero la vida le ha traído aquí con nosotras de nuevo", explicaba.

El remedio de Vicky Martín Berrocal para superar a Joao Viegas

Desde luego, este verano, para Vicky Martín Berrocal no habría podido ir mejor. Y es que a pesar de que ha sido su primer de soltera, lo cierto es que no cabe la menor duda de que se lo ha pasado de maravilla.

No es de extrañar la verdad porque todos los planazos que ha hecho la diseñadora a lo largo de estos meses, la han ayudado a olvidar al magnate. Tal y como lo explicó en su día, la exmujer de Manuel Díaz mantiene su mente ocupada gracias a su ajetreada agenda.

Por lo que, debido a la gran cantidad de planes que ha tenido, la madre de Alba Díaz está consiguiendo superar ese bache amoroso que sufrió hace unos cuantos meses.

