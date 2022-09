Vicky Martín Berrocal confiesa que el miedo es real y que no puede hacerlo sola

Vicky Martín Berrocal es consciente de que su hija Alba es una mujer que suele compartir diversos detalles de su vida con sus cerca de 300 000 seguidores de Instagram.

Se siente cómoda haciendo esto y no rehúye a desvelar ciertos secretos que otras famosas de su edad prefieren guardarse para ellas.

La hija de la empresaria y El Cordobés ha utilizado de nuevo las redes sociales para exponer delante de todo el mundo cuáles son sus miedos a su corta edad de 22 años.

Sabedora de que lo pasa realmente mal cuando esto le sucede, ha preferido abrirse en canal con sus seguidores. No quiere esconder lo que le ocurre para intentar superar todos los miedos que sufre. La hija de Vicky Martín Berrocal no es ajena a los miedos que tiene una chica joven de su edad.

Vicky Martín Berrocal no oculta que los miedos son reales

Su familia y sus amigos son los pilares más importantes que tiene en la vida. Y le da pavor pensar que algún día puede perder a alguno de ellos. A través de varios stories, Alba Díaz ha sido lo más sincera posible con los seguidores que le dan todo su apoyo en los malos momentos.

"Tengo bastante miedo a la soledad, a no tener a mis amigos y familia cerca o a que no estén. Tengo miedo a no estar a la altura a veces. Me da pánico de vez en cuando andar sola por la calle (aunque no me esté mirando nadie me siento observada), sobre todo en los pasos de cebra", comienza su confesión.

Además, los espacios oscuros tampoco le hacen nada de gracia a la joven. "Me da cosita entrar en los restaurantes sola y no saber en qué mesa están mis amigos", sostiene.

Alba Díaz se abre como nunca para desvelar lo que le aterra

"Me da miedo perderme emocionalmente, ya que me suele costar mucho encontrarme (aunque de todo se aprende y cada vez me cuesta menos). Me da miedo ir por un pasillo largo o subir las escaleras con la luz apagada. No sé, me da miedo/pánico hablar delante de mucha gente", ha expuesto.

La joven ha atravesado por momentos duros a nivel personal y ha visto cómo la ansiedad le provocaba demasiados disgustos. "Cuando tengo ansiedad hago dos cosas. Respirar profundamente un buen rato y decir en voz alta 'Alba, nadie muere por ansiedad'".

"Necesito conectar con la tierra, básicamente"

"Cierro los ojos y cuando ya he hecho el paso 1 y 2, apoyo los pies en el suelo y las manos en las piernas para estar en mayor contacto con el suelo. Y me imagino que salen unas raíces de mis pies que van atravesando cada capa de la tierra hasta llegar al núcleo… así hasta que se me pase. Necesito conectar con la tierra básicamente", confiesa Díaz en uno de sus 'stories'.

Por otro lado, la joven también ha contestado a la pregunta que versaba su intención de irse de nuevo a vivir fuera de España. Parece que no ve con buenos ojos dejar su país, por ahora. "La verdad es que no me gustaría vivir en otro país. No cambio España por nada".

Para finalizar, Alba confiesa que lo que más le gusta en la vida es comer. Le encanta disfrutar con la comida y es una asidua a probar diferentes restaurantes. Además, ha expuesto que su momento ideal del día es "desayunar, comer y cenar".