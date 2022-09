Verónica Dulanto reconoce que ha llegado el fin y que pronto se quedará sin nada

Tras la cancelación de Viva la vida, se especuló mucho sobre cuál sería el nuevo formato que pasaría a ocupar las tardes. Pero rápidamente el programa conducido por Emma García encontraba su sustituto, Ya es verano llegaba directo a suplir el hueco que quedaba.

Con la llegada de la nueva temporada televisiva, Telecinco ya tiene los planes de su nueva programación, entre ellos el reality Pesadilla en el paraíso. Y a esto, se le suma el programa que relevará a Ya es Verano. Este será Ya es fin de semana, de la misma productora Unicorn Content.

Sin embargo, aunque ambos programas van a compartir características y temáticas parecidas, parece que habrá cambios en cuanto a su equipo.

Verónica Dulanto se queda sin programa

Durante este verano, Verónica Dulanto y Frank Blanco han estado al frente de Ya es verano, con éxito moderado. Quizás eso haya sido el principal motivo por el que ahora Emma García será quien presente Ya es fin de semana.

Según revelaba Mediaset a través de un comunicado oficial:

"En Ya es verano se tratará la actualidad, la crónica social, el entretenimiento y la fuerza del directo constituirán la esencia de este nuevo formato. Además contará con entrevistas e invitados destacados del mundo del corazón y un nutrido equipo de colaboradores."

| España Diario

Como muchos medios señalan, Ya es verano, no ha logrado cosechar a la audiencia, de ahí ese cambio de presentador. Y es que Emma García es toda una veterana en esto. Además son muchos los mensajes que se pueden encontrar en redes sociales, que demanda la vuelta a la televisión de la periodista.

Verónica Dulanto ha sido la gran desconocida, ya que la audiencia no estaba acostumbrada a ella. Pero lo cierto es que la periodista también lleva una extensa carrera a sus espaldas. Lleva desde los 22 años dedicaba al mundo de la comunicación en todas sus vertientes, en concreto a la redacción y al reporterismo.

Una de sus mayores pasiones es el periodismo de investigación. Verónica Dulanto estuvo al frente de En el punto de mira, donde cosechó gran éxito:

"Me apasiona el periodismo de investigación. En especial el campo del reporterismo, te da un cierto prestigio dentro de la profesión que no te la dan otro tipo de trabajos", confesaba Dulanto.

| Instagram

Verónica Dulanto también estuvo durante muchos años trabajando como redactora y reportera para El programa de Ana Rosa, del que mantiene grandes recuerdos:

"En el programa de Ana Rosa, aprendí muchísimo. Me lo dio todo. Desde hacer mi primer directo, reportajes, plató... de todo, siempre estaré agradecida por la oportunidad", comentaba Verónica Dulanto.

La presentadora también es una apasionada de las redes sociales. En su cuenta de Instagram es muy habitual verla en su día a día. Verónica comparte sus viajes, salidas de ocio e incluso instantáneas con sus dos hijas.

No cabe duda que una profesional de su talla no tardará mucho en volver a reincorporarse a su trabajo. Es muy probable que también fiche por Ya es fin de semana, eso sí, no como presentadora, pero quizás como reportera.

Emma García y Carlota Corredera vuelven a la televisión

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del estreno, cabe esperar que será el próximo mes. Emma García volverá de nuevo a presentar un programa donde la actualidad de los famosos es el plato fuerte. Un formato muy parecido al de Viva la vida, y donde la presentadora sabe desenvolverse a la perfección.

| GTRES

Carlota Corredera volverá también a Telecinco con su nuevo programa ¿Quién es mi padre?. Hay una gran expectación, ya que supone la vuelta de la presentadora gallega tras su salida de Sálvame. Por el momento no se sabe la fecha de estreno, pero todo a punta a que será en los próximos meses.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco