La última hora del delicado estado de salud de Xisca Perelló, mujer de Rafa Nadal

Hace unos meses, se conocía la dulce noticia de que Xisca Perelló y Rafa Nadal estaban esperando su primer hijo juntos. Lo cierto es que ellos mismos no anunciaron esta sorpresa, sino que fue la revista ¡Hola! quien pilló a la mallorquina luciendo barriguita.

Asimismo, en las fotos que publicaban, se veía a la mujer del tenista subida a un barco mostrando su tripa de embarazada. Por aquel entonces, Xisca Perelló tenía 5 meses de embarazo. Desde luego, la noticia fue todo un bombazo, tanto que incluso el matrimonio no tuvo más remedio que pronunciarse al respecto.

Incluso, aprovechando que hablaban públicamente del tema, revelaban ya de paso el sexo del bebé. "Es un niño", confirmaban.

Sin embargo, tras meses continuando con la discreción que siempre han mantenido, hace tan solo unas horas se ha conocido que Xisca Perelló está ingresada en una clínica de Palma de Mallorca.

| GTRES

Xisca Perelló, ingresada en una clínica de Palma de Mallorca

En el día de ayer, 24 de agosto, todos los medios lanzaban la repentina noticia de que Xisca Perello, que se encuentra embarazada de 31 semanas, estaba hospitalizada. Asimismo, según lo que se ha averiguado al menos por ahora, es que la mallorquina ha estado atravesando unos momentos complicados.

De esta manera, la mujer de Nadal tuvo que ser ingresada en una clínica privada de la ciudad balear por recomendación del médico. Además, fuentes cercanas aseguraron que la directora de la Fundación Rafa Nadal tenía que someterse a una operación, aunque se desconocen los motivos.

Según ha asegurado el Diario de Mallorca, el equipo médico de Xisca Perelló tienen a la mallorquina bajo en observación por precaución y para evitar complicaciones por el embarazo.

No cabe duda de que esta noticia ha sido una verdadera sorpresa, ya que, ahora mismo, reina la preocupación sobre el estado de salud de la futura mamá. Aunque explican que no se trata de un asunto grave, sí es cierto que confiesan que posiblemente deba pasar por quirófano.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Por otro lado, la mallorquina se encuentra muy bien acompañada por su círculo más íntimo. Entre las personas que están con ella se encuentran sus padres y su cuñada, Maribel Nadal, con quien mantiene una excelente relación. Asimismo, se ha podido ver a los familiares de Xisca Perelló en la cafetería de la clínica.

Mientras tanto, Rafa Nadal no ha podido acompañar a su mujer al centro sanitario porque se encuentra en la ciudad de Nueva York por motivos profesionales. Y es que el deportista se ha unido a participar en la iniciativa lanzada por la la Asociación de Tenis de Estados Unidos, El tenis juega por la paz, para apoyar a Ucrania.

El objetivo de esta labor solidaria ha sido brindar todo el apoyo a este país con motivo de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Justamente, su presencia en esta actividad coincidió con el día de la independencia del país gobernado por Zelenski.

Sin embargo, por si no tuviera aún más la agenda ocupada, el tenista también se está preparando para el próximo Gran Slam, el US Open. De modo que no tendrá más remedio que terminar primero con sus compromisos de trabajo y después desplazarse hasta su tierra natal.

| GTRES

Rafa Nadal, alejado de su mujer y su tierra natal en el momento más duro

Xisca Perelló tenía previsto dar a luz entre el mes de octubre y noviembre. No obstante, este duro golpe ha sido una auténtica sorpresa para todo el mundo, ya que todo apuntaba que el embarazo iba evolucionando bien.

Por otro lado, a pesar de que han sido muchos los medios que han comunicado la noticia de que la mallorquina está ingresada, por el momento, la pareja no ha querido pronunciarse. Lo más seguro es que hayan optado seguir con su discreción y guardar silencio.

Tras salir a la luz esta situación, ahora nadie puede evitar preguntarse si, finalmente, el esperado niño nacerá como estaba en un principio previsto. Pero también cabría la posibilidad de que se adelantara la fecha del nacimiento del bebé. Sin duda, solo el tiempo dirá qué es lo que sucederá.