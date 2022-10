La última foto de 'Spiriman': cómo se despedía Jesús Candel hace solo unos días

Hoy todos nos hemos despertado con la triste noticia de que Jesús Candel, más conocido como 'Spiriman' falleció ayer jueves 13 de octubre. El médico anunció en 2020 que padecía un cáncer de pulmón, y hace tan solo dos semanas, el doctor publicó una fotografía actualizando su estado.

'Spiriman' se convirtió en todo un referente, sobre todo por alzar la voz contra los recortes en sanidad en Andalucía. Su carisma y su particular forma de expresarse le hizo ganarse el cariño de miles de personas. En su cuenta de Instagram acumulaba más de medio millón de seguidores.

Tras varios meses alejado de las redes , 'Spiriman' anunciaba en febrero de 2021 que había superado el cáncer. Pero desgraciadamente, en junio de ese mismo año, la enfermedad volvió. Así lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram:

"Mi cáncer ha despertado. Mi tumor ha despertado. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Ánimo a familiares y despertar vuestra fuerza interior a todos los que afrontamos esta enfermedad. Es difícil hacerlo, pero no quedan más cojones", confesaba.

La última publicación de 'Spiriman'

El doctor siempre se caracterizó por su arrollador optimismo y sentido del humor, incluso cuando se trataba del cáncer. Esa forma tan singular de hablar abiertamente de su situación fue lo que le hizo conectar con miles de personas.

Hace tan solo dos semanas, Jesús Candel publicaba a través de su cuenta de Instagram una fotografía actualizando su estado, con un optimista mensaje.

"Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchas cosas que le agradasen".

"Solo Él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí", comentaba.

Jesús Candel siempre tenía palabras de agradecimiento para todos los mensajes de cariño y amor que recibía a través de las redes. Y su gran sentido del humor que no podía faltar en cada una de sus publicaciones:

"Buenas noches en un día maravilloso en el que he estado encerrado todo el día en mi cuarto, pero feliz de tener menos dolor y más alegría en el cuerpo. Además, me he jalao para cenar una tortilla de patatas con pimiento y cebolla de mil pares de cojones", comentaba en Instagram.

"Dadle caña a la semana y preocuparos por cosas buenas y que le den por saco a los tóxicos y a los que los intoxican. Y que Dios nos bendiga a todos".

'Spiriman', un referente en la lucha por la sanidad pública

Candel se hizo muy popular en redes, aunque a veces también llegó a levantar alguna que otra polémica. Su cuenta de Twitter llegó incluso a ser suspendida por comentarios como “el que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere".

Sin duda alguna, Jesús Candel dejó un enorme legado en su lucha por la sanidad pública. El doctor era el presidente de la asociación Justifica por la Sanidad. Y es que era más que habitual verlo en manifestaciones y protestas con el fin de visibilizar y frenar los problemas que afrontaba la sanidad pública en Andalucía.

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes se han inundado de mensajes de despedida. Entre ellos, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que reconoció su labor intachable para darle a la sanidad pública el valor que merece.