La última foto de Kiko Rivera, poco antes de ser ingresado de urgencia

Kiko Rivera está pasando por uno de los momentos más críticos de su vida. Y es que, a pocas horas de estrenar su nuevo single, Vudú, este personaje de la prensa social de nuestro país ha sufrido un importante contratiempo en su salud.

Este viernes, 21 de octubre, varios medios de comunicación han hecho saltar todas las alarmas después de asegurar que, durante esta misma madrugada, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido que ser ingresado en la UCI del hospital Virgen del Rocíode Sevilla tras no encontrarse bien.

Tal y como ha trascendido a la prensa de nuestro país, ayer por la tarde Kiko Rivera comenzó a sufrir unos fuertes dolores de cabeza, y tras ver que estos no cesaban, decidió acudir a urgencias.

Pero, gracias a la revista Lecturas hemos podido conocer algunos de los detalles de la visita al hospital del exgran hermano. Según ha confirmado esta cabecera, el problema que ha llevado al artista de cabeza al hospital ha sido un ictus.

A pesar de que la salud del DJ nunca ha sido del todo buena, no hay ninguna duda de que las próximas horas van a ser determinantes en su vida.

Por el momento, ninguno de sus familiares y amigos se han pronunciado al respecto, pero se espera que, en las próximas horas, el entorno más cercano a Kiko Rivera emita un comunicado, informando de lo sucedido.

Ahora, ha salido a la luz la última fotografía que el DJ compartió en sus redes sociales antes de tener que luchar contra este nuevo problema en su vida.

Kiko Rivera estaba muy emocionado

Kiko Rivera ya estaba contando las horas para dar la bienvenida a su nuevo tema, Vudú, pero su inesperado ictus ha trastocado todos sus planes.

Este mismo jueves, 20 de octubre, por la tarde, el hermano de Isa Pantoja acudió a sus redes sociales para promocionar la llegada de su nueva canción. A través de las historias de su cuenta de Instagram, el televisivo compartió una imagen de lo más reveladora.

En ella, se puede ver a Kiko Rivera posando frente a la cámara de su teléfono móvil con un aspecto nada favorecedor. Y es que, tal y como confesó él mismo en esta instantánea, "hoy estamos de estreno, pero yo estoy bien jodido".

Pero, quién le iba a decir a él que tan solo unas horas después de dar la bienvenida a su esperado single, iba a sufrir un ictus que ha puesto en peligro su salud.

Todo apunta a que esta nueva canción es una auténtica declaración de amor hacia su mujer, Irene Rosales. Hace menos de una semana, el DJ compartió en su perfil de dicha red social un fragmento de Vudú, junto a unas reveladoras palabras.

"Cuando escribo siempre lo hago pensando en ti, Irene Rosales. El jueves que viene a las 00:00 será vuestra. ¿A quién le dedicarías esta parte?".

Kiko Rivera tiene otros frentes abiertos

El estilo de vida y la mala alimentación de Kiko Rivera han sido determinantes en su estado de salud. Pero, no hay ninguna duda que la presión a la que ha estado sometido durante este último año también ha jugado un papel muy importante en su ictus.

Desde que aseguró en una de sus últimas entrevistas que pegó a su hermana cuando se quiso cortar las venas, la relación entre estos dos hermanos es prácticamente inexistente.

Este miércoles, 19 de octubre, Isa Pantoja acudió como colaboradora al Club Social de El programa de AR para hablar de las últimas declaraciones de su hermano.

Y es que, después de que Kiko Rivera confirmara públicamente que le debe más de 6.000 euros a su hermana, la influencer no tuvo ningún problema en hablar del tema.

"Yo nunca he dicho que él me deba a nada. A mí me preguntaron y yo dije que si él lo ha dicho, sí, pero yo la cantidad no la voy a decir", aseguró la tertuliana, sin querer entrar en detalles.

Aunque sí aprovechó la ocasión para pedirle el dinero. "Tiene el descaro de decirme que no me lo va a devolver. Ese dinero es mío, es de tu sobrino, al que tanto quieres… Si tú dices que vives cómodamente, pues dame el dinero porque yo sí que lo necesito".