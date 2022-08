El tremendo susto de Elena Furiase con su bebé de un mes: no se os ocurra hacerlo

Hace poco más de un mes, Elena Furiase dio a luz a su segundo hijo con Gonzalo Sierra. Asimismo, nació Nala, una preciosa niña que lleva un nombre bastante original y que, sin duda, hará compañía al pequeño Noah.

Sin duda, un miembro de la familia muy esperado, sobre todo para la madre de la artista, Lolita Flores. En el momento en que nació su nieta, la cantante inmediatamente informó a sus fans por medio de las redes sociales.

"Su mano en la mía, y la mía en la suya, para siempre". "Bienvenida a la familia, Nala, más bonita que ninguna. Gracias a la vida por estos dos nietos que tengo y gracias a Dios, por darme lo mejor", agradecía a los padres de la niña.

Como no podía ser de otra manera, la actriz está sumamente volcada en su faceta como madre. De hecho, no duda en compartir todos los detalles de su maternidad con todos sus seguidores de Instagram. Por esta razón, en las últimas horas se ha conocido que Elena Furiase se ha pegado un buen susto por lo que le ha pasado a su pequeña.

| instagram

Elena Furiase preocupa por lo que le ha sucedido a su hija

No cabe duda de que este verano está siendo bastante especial para Elena Furiase. Y es que desde que nació Nala, la actriz ha ido documentando todas las anécdotas e incluso relatando todas las experiencias que está viviendo respecto al nacimiento de su pequeña.

Justamente, pocos días después de nacer su hija, la sobrina de Rosario Flores mostró otra realidad del embarazo. "Poco se habla del posparto, yo ya lo conocía porque me pasó con el primero", empezaba diciendo en Instagram.

"Ya van saliendo las ojeras y solo llevamos ocho días. Y eso que Nala es fácil...". Acto seguido, empezó a explicar las duras consecuencias que las mujeres pueden llegar a experimentar después de dar a luz.

"Ni qué decir del llanto, ¡madre! Cuando miro a Noah... (añadía un emoticono de una cara llorando). Y al rato es felicidad absoluta", comentaba al respecto.

Asimismo, en estos momentos, el perfil de Instagram de Elena Furiase está dedicado exclusivamente a desvelar algunos secretos claves de la maternidad. De hecho, se podría decir que es una influencer para futuras mamás.

Como era de esperar, hace unas horas, la hija de Lolita Flores recurría a esta red social para contar lo que le había sucedido con su pequeña recientemente. Sin duda, su relato hizo saltar todas las alarmas por la seriedad con que empezaba explicando los hechos. "Para todas las que estéis dando de mamar o con lactancia mixta, por favor, no se os ocurra tomar una onza de chocolate puro 92% justo antes de darle de mamar".

"No sé qué clase de efecto tiene en los bebés, yo no lo sabía", proseguía preocupando a sus seguidores. "Que mi hija de un mes ha estado tres horas despierta". "No había manera de dormirla, estaba muy despierta", decía esto último entre risas y enseñando el semblante que tenía Nala al no conciliar sueño.

Poco tiempo después, tras dar este consejo para todas las madres, quiso actualizar cómo se encontraba la pequeña. "Al fin la pequeña Nala, mi niña bonita chiquitita se ha vuelto a dormir gracias a la 'todo poderosa' la mama", bromeaba. De modo que el remedio que había encontrado para conseguir que su hija durmiese fue, nada más y nada menos, que alimentándola.

| EP

La "otra" realidad de Elena Furiase

Sin duda, Elena Furiase está tan volcada en su maternidad, que incluso quiere compartir todos los detalles sobre cómo ella está viviendo, nuevamente, esta faceta. Por esta razón, quiere que se dé visibilidad lo máximo posible para que aquellas futuras mamás descubran los puntos positivos y negativos del posparto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Por otro lado, esta temporada de verano está siendo diferente a lo que la actriz estaba acostumbrada. De esta manera, ella misma ha resumido cómo está viviendo sus vacaciones.

"Este verano no puedo decir 'que guapa soy, que tipo tengo'..., mejor puedo decir que cansá estoy, y me lo como tó y eso es signo de felicidad", escribía entre risas. Aunque relata todos los posibles "efectos adversos" de la maternidad, no cabe duda de que Elena Furiase se lo toma con bastante humor.