La tremenda mentira que ha destrozado a Pancho, el más querido de Verano Azul

Verano Azul es una mítica serie que conmueve nuevos corazones cada vez que se repone en la pequeña pantalla. Sus personajes han quedado en la memoria colectiva de millones de españoles como parte de la historia de nuestro país.

Pancho, Tito, Desi, Julia o Chanquete evocan recuerdos de infancia, inocencia y aventuras de juventud. Los actores y actrices que interpretaban estos personajes han tenido trayectorias artísticas bastante dispares tras aquel boom que marcó sus vidas para siempre.

En las últimas horas, una noticia ha corrido como la pólvora. Supuestamente, José Luis Fernández, el actor que interpretaba a Pancho en la serie, estaba ingresado en un psiquiátrico. Lo había confirmado, según varios medios, María Garralón, Julia en la serie.

Rápidamente, el propio protagonista de la noticia, ha tenido que salir a desmentir tal falsedad. José Luis Fernández está bien, en su casa y muy afectado por lo ocurrido.

Pancho y sus compañeros de Verano Azul salen a contar la verdad

José Luis Fernández ha asegurado a ABC que "estoy bien, pero no quiero hablar. Yo ya no me dedico a esto". También ha salido en su defensa María Garralón quien supuestamente afirmó sobre Pancho que "se encuentra bien y va evolucionando poquito a poco y, con el amor de los suyos, medicina suficiente".

Lo hizo en el estreno de Palabras Encadenadas, aunque revisadas sus declaraciones al completo, en ningún momento habla de psiquiátricos.

Ella lo reafirma: "Yo nunca dije eso, nunca. Lo único que puedo decir es que Juanjo Artero y yo le mandamos un vídeo y nos contestó muy contento. Se le veía bien. De hecho, cuando me preguntaron, fue lo que dije, que José Luis estaba bien, pero que tenía sus días malos, como todo el mundo".

| GTRES

El propio Pancho da total credibilidad a las palabras de su compañera de rodaje: "Ella no es capaz de algo así".

El revuelo que se ha montado es considerable. Esencialmente, porque la sombra del pasado de Fernández ha vuelto a la actualidad. Y es que en su momento se habló de problemas de adicciones y de un atraco a una turista francesa a punta de pistola, vinculadas al actor.

No ha tenido una vida fácil y ha tenido algunos fracasos profesionales, acompañados de crisis nerviosas que terminaron apartándolo de la profesión. No obstante, en estos momentos, está bien y tranquilo. No es plato de buen gusto que se inventen estas historias sobre él, utilizando a sus amistades y compañeros de trabajo.

Verano Azul no pasa de moda

Verano Azul es una serie que no pasa de moda. A cada nueva reposición televisiva (y ya van 14) arrasa en audiencia y cosecha nuevos espectadores. Los actores y actrices de la serie mantienen vivo un grupo de WhatsApp y siguen en contacto.

Algunos de ellos están poco activos actualmente, pero es una manera de saber unos de otros y de rememorar de vez en cuando recuerdos de aquel éxito que también a ellos les cambió la vida.

José Luis Fernández es quizá el actor de la serie que menos suerte ha tenido en la vida. Desde aquel mítico "Chanquete ha muerto" que pronunció corriendo por la playa ha llovido mucho.

Probó suerte en la música, con un duo musical junto a Juanjo Artero, pero no hubo éxito. Después de aquel éxito efímero, dobló algunos capítulos de series de dibujos animados y apareció en la webserie Los hijos de Mambrú. También intentó ganarse la vida con una empresa de mensajería, sin éxito.

Durante estos años, ha habido varios episodios de salud como los anteriormente descritos en este artículo, pero en la actualidad, se encuentra bien. De hecho, según Vanitatis, está escribiendo un libro de memorias sobre la serie que le dio la popularidad.