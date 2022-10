Toñi Salazar habla del nuevo bebé y señala al padre

Toñi Salazar es una de las mejores voces del país y su carrera está plagada de éxitos que ahora se reflejan en su vida personal. Según ha contado en su última entrevista, su nuera está embarazada de un niño precioso al que va a llamar Borja. Está encantada con la noticia y ha hablado con la prensa para desvelar cómo afronta su nueva etapa.

Toñi Salazar ha hecho historia en la industria musical y ahora está centrada en su vida privada, lleva un tiempo lejos del foco mediático. Nunca ha desaparecido, pero es cierto que los últimos meses ha rebajado sus apariciones públicas para estar más tranquila. Es una estrella y necesita un descanso, sabe que hacer pequeños retiros es una opción muy adecuada.

Toñi ha hablado en La Razón sobre su nuevo nieto, se llamará igual que su hijo, el padre de la criatura, y ya tienen todo. “Ya tienen encargada la camiseta del Real Madrid para el bebé y también la ropita. El embarazo va muy bien, mi nuera será madre de nuevo en el primer trimestre del 2023”, ha comentado con un gran entusiasmo.

Toñi ha explicado por qué no tiene tanto tiempo para salir en los programas de televisión: su agenda de conciertos está muy apretada. “Ha sido un verano impresionante, con casi cuarenta actuaciones y mucho trabajo”. Antes era una habitual de los espacios y concursos de Telecinco, pero ahora ha decidido priorizar y hacer un alto en el camino.

Salazar tiene por costumbre mantener su vida privada al margen de los medios, pero ha hecho una excepción. Su familia está a punto de crecer y se siente muy orgullosa de su hijo, el padre del bebé que está en camino. “Mi hijo y su mujer tendrán la parejita porque ya no son padres de una cría, están muy felices y ya tienen el nombre elegido”.

Toñi prefiere centrarse en su carrera musical y apartarse de la televisión, a pesar de que es un medio al que ha recurrido. Ahora quiere disfrutar de su tiempo libre y cuando se baja del escenario lo único que le apetece es estar con los suyos. Ha explicado que ya no necesita promocionarse en Telecinco ni en ninguna otra cadena.

“Nos ha demostrado que no hace falta promocionarte en la televisión para que el público vaya a tus conciertos. La gente nos quiere, el pueblo adora a Azúcar Moreno y eso es un gran orgullo para nosotras”, empieza diciendo. Pero después ha admitido que no se siente demasiado cómoda siendo famosa, para ella sería más fácil hacer otras cosas.

Salazar tiene claro que no quiere dejar su profesión, pero reconoce que cada vez le gusta menos ser un rostro tan popular. “No me gusta nada la fama, me gustaría ser una persona anónima, eso sí, sin abandonar la música. No me satisface el mundo de la farándula, ni los escándalos, por eso me arrepiento de haber contado cosas de mi vida en los platós”.

Toñi se ha dado cuenta de que solamente necesita dos cosas para ser feliz: la música y su familia. Ha cuidado ambos aspectos de su vida, a pesar de que considera que ha cometido errores. Piensa que ha hablado más de la cuenta de su privacidad y asegura que no volverá a hacerlo.

Salazar está atravesando una etapa muy especial y sabe que no habrá nadie que pueda estropearle el momento. No tiene grandes detractores, pero sí hay compañeros de profesión que le tienen una ligera envidia. Lleva mucho tiempo siendo una estrella y eso genera muchas suspicacias, pero ella puede con todo.