Toñi Moreno, tocada al saber que lo que han hecho con su hija no tiene vuelta atrás

Toñi Moreno es una presentadora conocida por todos que hace apenas dos años se convirtió en madre por primera vez.

La presentadora de Déjate querer es toda una madraza. Y así lo han ido comprobando sus seguidores a través de todo el tiempo que ha compartido su vida con su pequeña Lola.

Sobre su hija, Toñi Moreno ha hablado en muchas ocasiones y siempre ha dejado patente lo mucho que le cambió la vida desde que naciese hace dos años y medio.

Hace unas horas, Moreno se ha referido a su hija Lola como suele hacer en numerosas ocasiones a través de las redes sociales.

Toñi Moreno se emociona como nunca tras lo sucedido con su hija

En este caso, la buena de Toñi se ha emocionado por completo. Y todo después de que el padrino consorte de su hija, Federico Cuenca, se hiciese algo en el cuerpo en homenaje a la pequeña. Sin duda, este es un detalle para toda la vida.

Estamos hablando de un tatuaje con el nombre de la hija de la presentadora de Déjate querer. Y es que este se ha tatuado en el antebrazo el nombre de la pequeña.

Así rezaba el mensaje de Federico que ha publicado hace unas horas en su cuenta de Instagram. "El nombre de mi niña, lo más bonito", escribía emocionado el padrino de la menor.

Como respuesta a esta bonita dedicatoria, Toñi ha sido muy generosa con él. Y le ha devuelto el post con otro en el que publicaba la misma imagen que el padrino de su niña.

"El padrino consorte de mi niña se ha tatuado el nombre de mi niña. ¿Qué hago? ¿Le compro un piso o me caso con él?" se preguntaba la veterana periodista andaluza.

El tatuaje que rompe a Toñi y dice muchas cosas

Los comentarios no se han hecho esperar y la publicación se ha hecho viral con casi 7000 likes y numerosos mensajes. Por ejemplo, los de Isabel Rábago o Angélica Delgado, la mujer de Alonso Caparrós. "Lola es una maravilla, igual que su mami", rezaba el mensaje de Rábago.

Toñi no podía evitar derretirse viendo el homenaje que habían hecho a su hija Lola, a quien tuvo ella sola en plena pandemia. A la presentadora, de 46 años, no se le olvidan los duros momentos que vivió durante su embarazo y, sobre todo, tras dar a luz.

Eso sí, es una felicidad plena la que siente por la pequeña, que llegó al mundo a principios de 2020. "La veo y digo, con el año y medio que tiene es independiente, divertida, duerme del tirón, come todo, yo no me puedo quejar, si me quejo… es una niña fácil. Es muy alta, a mí no se me parece", explicaba hace meses en tono de broma.

Y es que Lola ha cambiado sustancialmente la vida de Toñi Moreno. La comunicadora dice que habla tan bien de su hija "porque todas las madres lo hacen". Lo cierto es que su hija vino al mundo para "salvarla y situarme a mí en lo verdaderamente importante o en lo que es esencialmente importante", ha confesado.

Aunque afirma no querer ser "ningún ejemplo" de nada, Toñi está satisfecha con su papel de madre y vive llena de plenitud junto a su hija.

A pesar de sus obligaciones laborales, lo cierto es que la presentadora se las ingenia como puede para pasar el mayor tiempo posible con ella. "Vamos juntas a todas partes, también al gimnasio", desvelaba hace un tiempo en una entrevista.