Toñi Moreno se refugia en su amiga especial tras pedir ayuda por su hija

Toñi Moreno siempre ha sido una persona muy cuidadosa con su vida personal. Durante todos los años que lleva trabajando en la pequeña pantalla, son contadas las ocasiones en las que ha desvelado algún dato de su intimidad.

Aunque, hubo un momento en el que no tuvo problemas en mostrar todo el amor que siente por una de las personas más especiales de su vida.

| Telecinco

Y es que, durante todos estos años, la presentadora de Solo déjate querer ha tenido el apoyo de todos sus seres queridos. El 21 de enero de 2019, Toñi Moreno consiguió hacer realidad uno de sus grandes sueños: convertirse en mamá.

A pesar de que este camino no ha sido nada fácil para ella, por suerte ha contado con la ayuda de todos sus familiares y amigos.

Por ese motivo, Toñi Moreno siempre se ha mostrado muy agradecida por las personas que han permanecido a su lado, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Toñi Moreno ya no se esconde

Toñi Moreno siempre ha sabido estar muy bien rodeada y, aunque a la presentadora no le gusta mucho presumir de sus amistades, en 2011 decidió romper su silencio para mostrar todo el amor que siente hacia su amiga más especial.

El 13 de febrero de ese año, la de Sanlúcar de Barrameda acudió a las redes sociales para celebrar una fecha muy especial. Junto a varias fotos de su juventud, la televisiva nos presentó a Leticia, su otra mitad.

| Europa Press

Estas dos mujeres se conocieron mientras estudiaban la carrera de Derecho y desde entonces se convirtieron en inseparables. Tanto es así que, se ha convertido en una de las personas más fundamentales en la vida de Toñi Moreno.

"Sara Carbonero, yo también tengo una Isabel Jiménez y sé lo afortunadas que somos. Es esa amiga del alma que te conoce en tus peores días y te quiere así, sin más. La misma que te acompaña en tus momentos más duros y se alegra tus triunfos como si fueran suyos", escribió en Instagram.

"La mía se llama Leticia Acedo, nos conocimos estudiando Derecho en Cádiz, y desde entonces nunca me soltó", contó a continuación.

Y es que, Toñi Moreno no tiene medios suficientes para agradecerle a su amiga Leticia todo lo que ha hecho por ella. "Ahí estuvo en los días previos al parto, cuando más desprotegida y sola me sentía, cuando mi padre se puso malito... Bueno, siempre".

"Ella es generosa, divertida, inteligente, graciosa. Se merece que la quieran y yo siento que a veces no la cuido demasiado. Este año, uno de mis propósitos es mimar a la gente que quiero, así que... Leticia, feliz cumpleaños, amiga. Te quiero y recuerda que no eres la madrina de Lola, eres su hada madrina".

Toñi Moreno se gana un nuevo enemigo

A pesar de las grandes amistades que tiene en televisión, Toñi Moreno se acaba de ganar una enemiga pública. Y es que a la presentadora de Canal Sur no le gustó nada escuchar el comentario que Susi Caramelo soltó en su última visita a la televisión andaluza.

La exconductora de Viva la vida acudió a sus redes sociales para cargar contra la cómica, después de que esta llamara "vieja" a una de las maquilladoras de la cadena.

| Europa Press

"Mira Susi, la que decías que era una vieja de no sé cuántos años… mira que me gustas, pero qué desacertada estuviste", escribió Toñi Moreno en su cuenta de Twitter.

Como era de esperar, Susi Caramelo no tardó en responder a la presentadora por la misma vía. "Si te gusto me imagino que será por mi humor, no por mis ensayos de filosofía. Espero que entiendas que la palabra vieja no la utilicé peyorativamente, sino en clave cómica. Lo que sí es desacertado es que se siga juzgando tanto al humor y a los cómicos".