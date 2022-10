Toñi Moreno desvela cómo es la terapia que sigue desde que descubrió su triste verdad

Toñi Moreno ha pasado por momentos complicados en su vida. La presentadora se ha visto envuelta en romances rotos, una maternidad sola y serios problemas profesionales. Pero aun así, la andaluza no ha parado de pelear por su bienestar y el de su hija.

La presentadora se ha puesto al frente del nuevo programa de Telecinco, Déjate querer. Un espacio en el que se da voz a las historias personales inacabadas. Con invitados como Nuria Fergó, Toñi pilota este emotivo programa donde los finales no existen.

Es, de hecho, en este programa donde Toñi Moreno se ha desnudado (metafóricamente hablando) sobre su vida más íntima. La comunicadora, a menudo, ve en las historias que presenta un componente similar en su vida.

Y es que la que conducía Gente Maravillosa empatiza mucho con las experiencias de los invitados que acuden a contar su historia. La sensibilidad de Toñi no tiene límites.

| Mediaset

Ha sido con Cristina, quien ha acudido a Déjate querer para encontrar a su padre biológico, con quien ha tenido una confesión muy sentimental.

Cristina había ido para poder ponerse cara a cara con su figura paterna tras haber sido abandonada por él cuando tenía cinco años. Desde entonces, la joven ha sentido una gran ausencia en su vida.

"Quiero saber por qué mi padre desde los cinco años no ha estado en mi vida", decía con amargura. Todo lo que sabe es por lo que la madre le ha contado.

Y según esta versión, tras la separación matrimonial de sus progenitores, el padre diría a la madre unas palabras muy duras. "O se llevaba a la niña o no volvía a verla nunca más". Y ya sabemos el resto.

Las palabras de ánimo de Toñi Moreno

Toñi Moreno ha escuchado impasiblemente la historia de Cristina, que como otras muchas personas, ha vivido una vida llena de carencias. Y es que la madre de la muchacha la tuvo solo con 15 años. Una madre adolescente que tuvo que hacer frente a todo sola.

Sin embargo, Cristina tuvo un encuentro con su padre, Mariano, tiempo después. Aunque no ha explicado cómo fue, sí lo recuerda con mucho dolor y amargura. Algo que ha roto el corazón de Toñi Moreno.

| INSTAGRAM

Tras escuchar el relato de Cristina, la presentadora ha querido transmitirle unas palabras que podrían ayudarla.

"A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida", manifestaba la presentadora. Puede que Toñi Moreno se estuviera refiriendo a alguna de sus exparejas, la cantante Rosana o la también presentadora María Casado.

Pero en la vida de Toñi Moreno no falta, desde luego, amor. La presentadora tuvo una hija hace dos años y medio. Con ella comparte todo y se ha convertido en el eje central de su vida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Además, hace semanas también compartía un momento íntimo con su retoño.

"Mi niña tiene dos años y medio. Y el otro día estábamos las dos en la cama. Ella venía de la guardería y me dice 'mamá, yo no tengo papá'", empezó contando.

Y siguió: "Le dije que no, que ella no tiene papá".

"Me dijo: 'pero tengo mamá, tengo nana, tengo padrinos...'. Le dije que sí, que esa es su familia y se me abrazó y me dijo: 'ay, mi mamá'".

| Europa Press

Con esta historia quiso también animar al invitado de aquella noche. A quien, al final, le dirigió estas palabras: "No sientas que te falta nada en tu vida, porque no te falta nada en tu vida".

La vida de Toñi Moreno ha estado siempre manchada por amores que nunca han dado sus frutos. Algo que parece ha costado años de terapia a la presentadora. Sin embargo, Toñi no deja de pelear y siempre sale a flote y más fuerte.