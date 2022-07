Toni Cantó se atreve a confesar el motivo del divorcio y sufre las consecuencias

En los últimos tiempos, Toni Cantó se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la política española. El valenciano, que en un principio se dio a conocer por su faceta como actor, empezó a compaginar su labor como político.

No obstante, su profesión en este ámbito dio sobre todo de que hablar con su polémica colaboración con el partido Ciudadanos. Y es que en 2021, Toni Cantó renunciaba a su escaño y presentaba de forma independiente su candidatura al PP a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021.

Tras una serie de polémicas que empezaron a surgir en torno a su participación, finalmente, el 1 de julio fue nombrado como Director de Área de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, pese a que su nombre suele estar en boca de todo el mundo, esta ocasión no ha sido la excepción, pero ha sido por otro motivo muy distinto.

Justamente, Toni Cantó está en el foco de atención por la publicación de su primer libro De joven fui de izquierdas pero luego maduré. Su obra en cuestión habla tanto de su lado más íntimo como su faceta en el mundo de la política.

Toni Cantó habla sin tapujos sobre su vida privada

Toni Cantó se ha sincerado como nunca, y lo ha hecho a través de su primer libro. El valenciano, con motivo de la publicación de su obra, ha ofrecido una entrevista donde ha resumido los asuntos que trata en su autobiografía.

Sin embargo, en primer lugar ha querido explicar el título de su obra. Asimismo, ha admitido que al principio era fiel a los partidos de izquierdas, pero con el paso de los años ha cambiado de bando político.

El actor empezó diciendo que se siente "muy orgulloso" de cómo ha ido evolucionando su vida, que ha pasado por numerosos baches, pero algunos "necesarios" para conseguir quién es él actualmente.

Como era de esperar, su infancia ha sido el primer tema que ha tratado en su obra. "Desde pequeñito estoy acostumbrado a buscarme la vida, sobre todo tras el divorcio de mis padres”, explicaba.

“Limpié coches, pescaba mejillones y los vendía en la urbanización, limpiaba el bar de mis tíos, puse copas... Ganaba tres veces más como modelo que mi padre médico", comentaba.

Asimismo, tampoco ha dudado en hablar de otras etapas que le han marcado un antes y un después en su vida. Desde explicar que sus abuelos eran "nazis y rojos", pasando por su mudanza a Madrid hasta llegar a los capítulos dedicados a sus tres hijos.

Carlota, Lucas y Violeta son fruto de tres relaciones diferentes que tuvo Toni Cantó. Justamente, en este asunto se ha detenido para explicar la complicada relación que ha tenido con las distintas madres de sus hijos. En concreto, el actor ha afirmado que con la progenitora de su primera hija, Carlota, atravesó un "infierno personal" porque le negó la paternidad, aunque, posteriormente, se resolvió el conflicto.

No obstante, el político ha confesado que su "verdadero infierno personal" llegó en 2011 con el fallecimiento de su hija de Carlota, que por aquel entonces tenía la edad de 19 años. Lo cierto es que la joven murió junto a su novio en un accidente de tráfico provocado por un kamikaze que superaba en exceso la tasa de alcohol permitida en volante.

“Fue un tiempo muy oscuro, muy violento, de querer hacer y hacerme daño”, ha explicado. "La rabia tiene que ver con la incapacidad de sacar un dolor tapado y me costó mucho sacarlo a paladas pacientemente. Aceptarlo y atravesarlo me permitió seguir con mi vida", añadió.

El polémico título del libro de Toni Cantó

Sin duda alguna, esta ha sido la primera entrevista que ha sacado el lado más íntimo de Toni Cantó. Por otro lado, el valenciano no se ha salvado de llevarse grandes críticas por una cuestión en concreta.

Y es que el actor ha sido juzgado por el hecho de no haber una coma antes del "pero" del título de su libro, como asimismo la RAE lo exige. "Creo que está también bien sin ella. Y no sería un error mío solo, sino de la editorial, no es por echar balones fuera”, salía a defenderse.

Por otra parte, respecto a la pregunta que le han hecho sobre si el título de su obra es una provocación, ha estado claro en responder lo siguiente. "Sí, aunque el que a mí me gustaba era uno aún peor: más viejo y más facha".