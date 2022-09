Toni Cantó, roto al saber los graves problemas de la madre de su hija fallecida

Toni Cantó empezó una relación hace casi tres décadas con la actriz Eva Cobo, y fruto de su historia tuvieron una hija, Carlota. Desgraciadamente, la joven falleció a causa de un accidente de tráfico a los 18 años y ambos han arrastrado ese duelo durante toda la vida.

Toni Cantó ha visto como la madre de su hija fallecida ha hablado largo y tendido en un conocido medio digital sobre su vida pasada y actual. El director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid se ha quedado paralizado tras saber los problemas que ha padecido Eva Cobo.

Desde hace tiempo, Eva es la titular de una empresa que entró de forma "casual" en el mundo olivarero, ha abierto su empresa De Cobo y le encanta "la emoción de emprender". La muerte de su hija Carlota la marcó para toda la vida, pero admite que ha aprendido a convivir con el dolor.

Toni Cantó, triste tras saber que ocurrió con su ex cuando lo dejaron

"Ese dolor está ahí y me va a acompañar siempre. Cuando pienso en ello acabo tocada, pero he aprendido a convivir con ello. Es verdad que nada es igual, pero cuando tienes otros hijos intentas que la vida vuelva a ser lo más parecido a lo que era antes", ha dicho Eva Cobo.

Apunta Eva Cobo que dejó el mundo de la interpretación porque "tuve a mi tercer hijo, a Roberto, después de un embarazo de alto riesgo. El que era mi marido me sugirió que me dedicara a mis hijos y a su educación y me pareció una idea familiar fantástica. Ha dado resultados: Alejandro ya es ingeniero aeronáutico y Roberto va a empezar la universidad", explica en 20Minutos.

Cuenta también la ex de Toni Cantó que aún piensa que puede llegarle el papel de su vida. "Me estoy moviendo despacio porque no quiero meter la pata. Llevo muchos años retirada y quiero hacerlo bien", confesaba.

"Me gustaría volver al teatro porque disfrutaba mucho encima de las tablas y porque te permite tener un contacto directo con el público. Eso sí, debo decirte que no creo que haya un solo papel importante en la carrera de un actor", ha expuesto Eva.

Eva Cobo se arruinó "un montón de veces" antes de entrar en el sector olivarero

Sobre el sector en que trabaja, Eva Cobo confiesa cómo entró a este mundo del olivar. "Mi desembarco fue casual: Estando en Londres me fui involucrando cada vez más en el mundo de la gastronomía, experimentaba en la cocina con pequeños catering que me pedían mis amigos", expone.

"Poco a poco conocí gente relacionada con el sector y me presentaron a un empresario que importaba aceite. Me fascinó y pensé que era una buena manera de vender Marca España. Necesitamos mejorar nuestro marketing en el extranjero".

Asegura que se ha formado en ello, pero le da "mucho miedo" que el proyecto salga mal. "Me he equivocado muchas veces, pero no importa", cuenta.

"En 2018 empecé con este proyecto y nos fue tan bien que me fui a Siberia para vender aceite de orujo de oliva. Compraron varios contenedores, lo que me empujó a montar mi propia envasadora. Al llegar el Covid todos mis planes se fueron al traste", lamenta.

Por otro lado, y en relación a su vida pasada, Eva Cobo no reniega que lo ha pasado mal económicamente hablando.

Y es que asegura que "me he arruinado un montón de veces, me arruino y vuelvo a reponerme poco a poco. Cuando estoy tranquila, siempre busco algo con lo que complicarme la vida. Imagino que es porque lo llevo en la sangre", ha explicado Eva Cobo.