La tía de Rocío Flores reaparece muy deteriorada y confirma el rumor más duro

Últimamente, Rocío Flores está siendo testigo de la dura situación que está atravesando su familia. Y es que no está siendo una época fácil para ninguno de sus miembros, sino que se lo digan a la misma influencer, que tiene que lidiar constantemente con estar en el ojo del huracán.

Eso es justamente lo que a la mayoría de los familiares de la joven les está pasando. Ana María Aldón y Ortega Cano ya parecen haber llegado al límite debido a la crisis matrimonial que llevan arrastrando desde hace meses. Por desgracia, parece ser que esta compleja situación no solo está pasando factura, evidentemente, a la pareja, sino también a otra persona muy cercana a la misma Rocío Flores.

Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila

Así es, nos estamos refiriendo a la tía de Rocío Flores, Gloria Camila, que está atravesando un duro momento familiar. Nada más salir del concurso de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso, la hija de 'La más grande' ha tenido que enfrentarse de nuevo a todas las polémicas que había dejado atrás.

Al haber estado durante largas semanas aislada de todos, la joven no ha sido consciente de todo lo que ha pasado en torno a su padre y todavía madrastra en televisión. No obstante, ahora que ya está fuera, Rocío Flores ha sido testigo de que todo este revuelo mediático le ha acabado pasando factura a su tía.

El pasado 19 de agosto, la excolaboradora de Ya son las ocho no asistió a la gala oficial de Pesadilla en El Paraíso. Ni ella ni su entorno más cercano revelaba detalles sobre su ausencia, pero fue Carlos Sobera, el presentador del formato, quien se disculpó públicamente por ella.

| GTRES

"Os habréis dado cuenta, pero hoy no nos acompaña Gloria. La explicación es muy sencilla: porque todos los problemas a los que se ha enfrentado, claramente, la han superado, no se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido", empezaba diciendo Sobera. "Su vida se ha convertido en una pesadilla desde que volvió".

De hecho, prueba de que está siendo así es en qué condiciones se ha visto a la tía de Rocío Flores. Hace unos días, tanto el exdiestro como la influencer fueron vistos saliendo de Urgencias de un hospital. Por las imágenes que se filtraron en cuestión, se puede ver a una Gloria Camila totalmente desbordada por la presencia de los medios.

Al parecer, padre e hija acudieron al psicólogo que la lleva tratando desde su ruptura con Kiko Jiménez. Beatriz Cortázar para El programa de Ana Rosa aseguró que sabía que estaba ocurriendo con la hermana de Rociíto. "Aunque se le ve entrar y salir, la preocupación ahora mismo está en Gloria Camila".

"Ella lleva en tratamiento tiempo, ahora tiene una crisis más fuerte tras su salida del último reality.Y encontrarse con muchas situaciones que no ha podido controlar bien", explicaba.

Tal y como ha revelado la periodista, todas estas polémicas que se ha encontrado la tía de Rocío Flores al salir del concurso, "le han provocado unos estados de ansiedad".

| Instagram

La drástica decisión que ha tomado la tía de Rocío Flores

Según cuenta la colaboradora de El programa de Ana Rosa, la tía de Rocío Flores no ha tenido más remedio que tomar una drástica decisión para poner remedio a su salud. "Lo que me dicen es que una de las decisiones que ha tomado es salirse absolutamente de todos los medios", anunciaba.

"Quiere estar al margen de todo por su salud mental y tranquilidad, quiere hacer un giro radical", decía. "Es lo que le han recomendado y ella está decidida a hacerlo". "Gloria Camila no lleva en esto toda la vida, desde que dejó su carrera como actriz empezó a hacer más incursiones televisivas", explicaba.

"Ella se fue al reality porque se encontraba mal. Pensaba que alejándose del día a día del se iba a encontrar mejor y ha sido peor el remedio porque su salida ha sido mucho más dura. Aniceto, su padre y sus tías están muy volcados con ella", zanjaba.

