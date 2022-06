La tía de David Flores Carrasco explica por qué llevan tanto tiempo sin hablar

David Flores Carrasco está muy preocupado por todas las cosas que están sucediendo en su casa en los últimos días. Y es que, la desaparición pública de Ana María Aldón ha vuelto a colocar a este conocido clan en el centro de la diana.

El pasado sábado, 25 de junio, Emma García comenzó la emisión de Viva la vida muy preocupada por la mujer de Ortega Cano.

"Tiene el teléfono apagado desde hace días y todos nos preguntamos dónde está y qué le ocurre. Sabemos que no se encuentra con Ortega Cano".

"No ha dado señales de vida, no ha contestado a los mensajes, no sabemos nada de ella y no ha hablado directamente con la dirección para decir 'oye, no voy a ir por el motivo que sea'".

Ahora, y después de varios días de preocupación, David Flores Carrasco ha podido saber por qué la diseñadora ha decidido no ponerse en contacto con ninguno de sus compañeros de televisión.

La tía de David Flores Carrasco explica toda la verdad

Gracias a la última intervención televisiva de Gloria Camila, David Flores Carrasco se acaba de enterar de todos los detalles sobre la inesperada huida de Ana María Aldón.

Durante la emisión de este sábado, José Antonio Avilés dio algunas claves sobre la desaparición de la tertuliana de Telecinco. Según aseguró el exsuperviviente, "se produce un desencuentro a consecuencia de algo que pide Gloria a su padre. Ella dice 'aquí manda todo el mundo menos yo' y cogió la maleta y se fue".

Tal y como afirmó el colaborador, la diseñadora cogió a su hijo y se marchó a su tierra natal después de la última llamada que su marido hizo al programa Ya son las ocho.

El pasado 21 de junio,David Flores Carrasco pudo ver a Ortega Cano perder los papeles en directo. Sin pensárselo dos veces, el diestro llamó al programa donde trabaja su hija para pedirle que le deje vivir su vida.

"Estoy cansado ya, estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan bueno como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, a mi niño que está en casa. Quiero que me dejen que yo haga mi vida".

"Me tenéis que respetar, soy un hombre que respeta mucho a los medios. Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo, que dejen de hablar de mí. Yo las aplaudo y estoy con ellas, con una y con otra, para que estén contentas. Pero que me dejen a mí vivir".

Tras este rapapolvo y después de la desaparición de Ana María Aldón, la tía de David Flores Carrasco ha decidido pronunciarse públicamente. "La información Avilés es falsa. Yo dos semanas antes de la llamada dije que no iba a hablar más del tema".

Según ha afirmado Gloria Camila, "mi padre habla todos los días con Ana y su hijo y sabe si está bien o no. Si no se lo coge a Avilés que se lo plantee, igual es que no quiere hablar de él. En casa hay noticias de Ana María",

"Se habla como si Ana estuviera cohibida o como si le hiciéramos maltrato psicológico, cuando nada de eso", ha puntualizado al final de su intervención.

Por su parte, Rocío Flores quiso intervenir para defender públicamente a su tía. "Ver a Gloria muchas veces como la veo me duele. Y ver a José muchas veces como lo veo me duele. No tienes que justificarte de nada, si te apetece tener una conversación con tu padre la tienes", ha asegurado la hermana de David Flores Carrasco.