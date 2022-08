La tía de David Flores Carrasco confiesa el problema médico que le impide descansar

David Flores Carrasco está viviendo un verano tranquilo y relajado en Málaga, la tierra en la que más cómodo se siente. El hijo de Antonio David vive en casa de Olga Moreno, junto a Lola, su hermana pequeña. Desde allí pasa los días de agosto entre tardes de playa o piscina, familia y tranquilidad.

Su familia, en estos momentos, vive en un equilibrio que David Flores Carrasco valora muchísimo. Él es poco amigo de las polémicas, por lo que, el entendimiento entre Olga y su padre es fundamental para la estabilidad familiar.

Hay, no obstante, otros miembros de su familia que no lo están pasando tan bien. El viudo de su abuela, Ortega Cano, está inmerso en un proceso de separación bastante complicado, aunque hay quien piensa que finalmente habrá segunda oportunidad con Ana María Aldón.

A David, el tema le queda bastante lejos, pues no tiene contacto directo y habitual con la familia Ortega. Sí coincide más con su tía, Gloria Camila. Gloria y Rocío Flores, además de familia, son amigas, y se ven con frecuencia, ya sea en Madrid o en Andalucía.

David Flores Carrasco es un apasionado de la naturaleza y de los animales. Así pues, le ha encantado la idea de que su tía participe en Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Telecinco, que se desarrolla en una granja. Al margen de las polémicas familiares, a David le encantará ver como Gloria ordeña vacas, da de comer a los cerdos o siembra tomates.

David Flores Carrasco seguirá de cerca el nuevo reality

La hermana de José Fernando está dispuesta a encerrarse más de dos meses en una granja, pese al conflicto que deja abierto en el exterior. Su padre y Aldón están al borde de la separación y ella ha tenido un papel más que destacado en la crisis familiar.

Gloria acepta la oferta laboral de entrar en el reality, pero no lo hace tranquila. Se va preocupada por su padre, pues "se me hace cuesta arriba ver a mi padre cómo le afecta esta situación. En silencio y en su casa lo está pasando mal. Mi padre está sensible y a veces tiene la salud muy cogida".

Aún así, la tía de David Flores Carrasco, coge los bártulos y se va a hacer de granjera. "Creo que también nos va a venir bien que cada uno haga uno poco su camino por separado y que él tome sus decisiones".

Gloria afirma tener una "papitis increíble" y este es uno de los motivos de la crisis familiar tan fuerte que tiene él con Ana María.

La prueba de fuego que supondrá este tiempo de distancia

Tanto el padre, como la hija están en tratamiento psicológico a causa de los enfrentamientos de estas últimas semanas. Ella, no obstante, se ve animada y feliz con sus nuevos retos profesionales y avisa de nuevos frentes.

Entrar en el reality va a ser "una prueba de fuego" para Gloria y David, su novio. "Estate pendiente porque si la superamos y nos echamos de menos durante dos meses, vamos a seguir. Puede que salga y que diga, oye mira que no..."

David, el novio de Gloria Camila, está perfectamente integrado en la familia de ella. Han coincidido muchas veces con Rocío y con David Flores Carrasco y responde a un perfil discreto y alejado del foco, al estilo de Manuel Bedmar.

En cualquier caso, la familia sigue en un punto muy frágil y todo el apoyo que pueda recibir Gloria Camila, será poco. Es probable que su defensora en plató sea la hermana de David Flores Carrasco y que su paso por esta granja tan infernal, añada nuevos elementos al relato.

David Flores Carrasco, ¡prepara las palomitas que no vas a poder desengancharte del televisor!