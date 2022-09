La tía de David Flores Carrasco confiesa llorando que no esperaba lo que ha pasado

David Flores es el niño más especial de la familia y quizás por eso, siempre tiene a los focos encima. El joven, desde que cumplió la mayoría de edad tuvo muy claro que nunca formaría parte del circo mediático, como su familia. A día de hoy, puede decir orgulloso que lo ha cumplido.

Sin embargo, aunque no se haga pública su opinión sobre los últimos acontecimientos de su padre y hermana, se termina filtrando alguna de sus ideas. Hoy, afortunadamente, el joven no es noticia por hablar mal de sus seres queridos. Lo es porque se ha dado cuenta de que no es el único que lo está pasando muy mal.

La tía de David Flores no puede más, y ha llorado delante de las cámaras. ¿De quién hablamos y qué es lo que le pasa?

David Flores se queda de piedra

Resulta complicado sorprender a David Flores: el joven, a pesar de mantenerse en silencio, ha vivido de todo. Y la culpa la tiene su familia. El hijo de Antonio David no esperaba que después del concurso en Supervivientes de Olga Moreno, todo se desmoronase.

Su padre tomó la decisión de divorciarse de Olga y ahora disfruta de sus días con una reportera de Telecinco. A su vez, Rocío Flores ha sido despedida de Mediasety Olga Moreno, con quién David vive en Málaga, está saliendo con su representante.

| GTRES

Todo un culebrón que, en más de una ocasión, ha podido con el estado anímico de David. Él lo único que quiere es tranquilidad, pero todo el mundo se lo impide. Ahora, ha sido su tía la encargada de ponerle en alerta después de llorar delante de las cámaras de televisión.

David Flores no se lo cree

Gloria Camila no atraviesa por un buen momento y David Flores lo sabe. La joven aceptó concursar en Pesadilla en El Paraíso para alejarse de todo lo que le rodeaba. No soporta a Ana María Aldón y está harta de oír hablar acerca de la separación de su padre.

Ahora, se encuentra concursando en el nuevo reality de Telecinco y, aunque está sorprendiendo a todos con su actitud, ha vivido un momento de bajón. David Flores que todas las noches ve el concurso por televisión, se ha quedado preocupado.

El motivo no es otro que la decepción que la hija de Ortega Cano está viviendo dentro del reality. Al parecer, Gloria Camila se ha dado cuenta de que, quienes creían que eran sus amigos, han terminado traicionándole.

Algo que le ha hecho vivir un bajón emocional y, como consecuencia, llorar delante de las cámaras. La tía de David Flores ha preocupado a sus compañeros de programa, que le han preguntado por su estado de salud.

Gloria, cansada ya del concurso ha terminado estallando, preocupando a sus familiares, entre los que se encuentra David.

Las declaraciones de Gloria Camila

“Estoy así por todo un poco. Sobre todo por Xavier Font, veo cosas en él que no me gustan, cosas que no conocía”, comenzaba a decir Gloria Camila.

“Cada vez me decepciono más porque gente que pensaba que era de una manera, cada vez van enseñando su otra parte. Pensaba que eran de una manera y son de otra”, decía llorando.

| Mediaset

Gloria Camila, que en ese momento se desahogaba con Dani G, aprovechaba para hablar de Alyson, su compañera de programa. “No me ha hecho nada en sí, pero su forma de ser es como que me crea rechazo”.

“No esperaba que me eligiese como a inmune, pero a los aspirantes que ha elegido, pensaba que yo tenía más conexión. Y pensaba que era de sus intocables”, concluía Gloria Camila