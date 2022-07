Terelu Campos toma una dura decisión después de hablar del cáncer con el médico

Hace mucho que Terelu Campos tomó una decisión en relación con sus dos cánceres de mama. Y es que, el haber tenido que pasar por este infierno en dos ocasiones, ha sido todo un trauma para ella.

En 2012, mientras estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones en Hawái, la presentadora de Telecinco se notó un bulto en el pecho derecho. Después de una larga luchar para eliminar su primero tumor, la comunicadora tuvo que pasar nuevamente por esta pesadilla.

En julio de 2017, encontraron un nuevo tumor en el otro pecho de la hermana de Carmen Borrego, así que los médicos decidieron que lo mejor era realizarle una doble mastectomía.

Aunque este es un tema que siempre ha tratado con total naturalidad, Terelu prefiere llevar su dolor en la intimidad.

Ahora, la presentadora de Sálvame ha vuelto a abrirse con sus seguidores sobre uno de los problemas que no la deja pegar ojo.

Terelu Campos ha tomado una decisión

La primogénita de María Teresa Campos ha vuelto a utilizar su blog en Lecturas para compartir con los lectores de esta revista algunas de sus inquietudes más íntimas.

Este mismo miércoles, la hermana de Carmen ha escrito una nueva entrada en Lo que nunca conté, que ha estado dedicada a sus dos cánceres de mama.

Y es que la periodista ha acudido hace unos días a su última revisión médica. "Cada seis meses me sigo sometiendo a la revisión oncológica".

Aunque ya sabe que está totalmente curada, a Terelu le está costando superar esta situación. "Es cierto que cada vez que me hago las pruebas voy sabiendo los resultados, pero hasta que no me siento delante del médico con toda la revisión completa no me quedo tranquila".

"La semana pasada tuve mi cita con él. Es curioso que la evolución con mi enfermedad es muy variable. Cada año que pasa, en vez de estar más tranquila, estoy más intranquila y con más miedos", ha confesado la televisiva.

El mayor miedo de Terelu Campos es que su médico descubra algo que para los otros especialistas haya pasado desapercibido. "Siempre pienso que él ha podido ver algo que el resto no ha visto". La presentadora solo encuentra una explicación a sus traumas: su segundo cáncer.

"Como habían pasado los cinco años y se supone que todo estaría bien, me tiré casi un año sin medicación, por primera vez, y fue cuando apareció el tumor en el otro pecho", ha lamentado la escritora de este blog.

La hija de María Teresa Campos asegura que, en muchas ocasiones, piensa que lo mejor es seguir tomando su medicación de por vida. "¡He cogido miedo!".

"Volviendo a la consulta de esta semana, cuando me siento con el doctor y me dice que todo está bien, sí es como si me hubiera quitado una losa de encima".

Pero sucedió algo que le arrebató la felicidad en un segundo. "Inmediatamente me dice: 'Te voy a dar fecha para dentro de seis meses'. Me pregunta que si me la da en diciembre o en enero y os confieso que le dije al doctor, Yann Izarzugaza, que me la diera en enero".

A Terelu Campos, el primer cáncer de mama se lo detectaron en diciembre del 2012, por eso, desde entonces, ha tomado una tajante decisión en relación con sus revisiones médicas.

"Prefiero no hacerme la revisión ese mes por si me pasa algo. Sé que lo que estoy diciendo es ridículo y absurdo y que si te pasa algo no depende del mes en que estemos, pero no puedo evitarlo", ha asegurado la presentadora de televisión.

"Nada más salir de la consulta empieza a saltar el mensaje en mi móvil con el día y la hora a la que tengo que someterme a la próxima revisión. Esperemos que de aquí a entonces todo siga bien".