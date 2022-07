Terelu Campos se va de la lengua y cuenta qué pasó en la boda de Kike Calleja

Terelu Campos no ha podido ocultar qué es lo que pasó durante la boda de su gran amigo Kike Calleja. Y es que, después de toda la expectación que ha generado este enlace, la hermana de Carmen Borrego ha desvelado todo lo que pasó aquel día.

El pasado viernes, 8 de julio, el reportero de Sálvame y su mujer Raquel Abad por fin se convirtieron en marido y mujer. Después de una larga espera y de todos los rumores que se han generado en torno a este enlace, ambos festejaron junto a sus seres queridos este día tan especial.

Pero, sin duda, una de las grandes protagonistas ha sido Belén Esteban. Y, a pesar de que la compañera de Terelu Campos no pudo acudir al enlace, durante todos estos meses no se ha parado de hablar de ella.

La de Paracuellos fue una de las primeras invitadas a este evento, pero tras no poder recuperarse de su rotura de tibia y peroné, su asistencia ha estado en el aire hasta el último momento. Algo que ha tenido al novio en un permanente estado de nervio.

Ahora, la hija de María Teresa Campos ha abierto la boca y ha contado todos los detalles sobre el enlace más esperado del año.

Terelu Campos se va de la lengua

Hace una semana, Terelu Campos anunció en su última entrada de su blog de Lecturas que tenía en su poder "algo especial" y que, a lo mejor, lo compartía con todos los lectores de Lo que nunca conté.

Parece que la periodista ha cumplido sus promesas y ha mostrado un documento gráfico relacionado con el enlace de su compañero y Raquel Abad.

"Hace unos días fui partícipe de la boda civil de mis amigos Kike Calleja y Raquel Abad. Además, os prometí un documento gráfico de ese día tan especial", ha empezado relatando la hija de María Teresa Campos.

Hace casi 10 años, las vidas de estos dos colaboradores de Sálvame se cruzaron en uno de los momentos más complicado para ellos. Y es que, mientras la presentadora estaba sufriendo las primeras secuelas de su primer cáncer, Kike "había sufrido una de las pérdidas más importantes que puedes experimentar en la vida, la de una madre".

"Eso nos ha unido de una forma especial. Siempre he dicho que Kike ha sido mi compañero de batalla, de cenas, de ocio, de diversión, de desconexión...".

Esta amistad, que en un momento llegó a ser algo más, le ha permitido siempre a Terelu poder compartir con él lo que opinaba sobre sus relaciones sentimentales.

Aunque, en muchas ocasiones, ha preferido no decir lo que pensaba por respeto, cuando conoció a Raquel supo que era la mujer perfecta para su amigo.

"Cuando conocí a Raquel supe que ella era diferente. Raquel se ganó mi respeto y mi corazón desde el primer momento y lo hizo porque supe que quería a Kike de verdad".

Esta boda ha sido muy especial para Terelu Campos porque reconoce que, para ella, "es como si se casara alguien de mi familia porque ellos forman parte de mi familia de vida: la que uno elige".

Fue en este momento cuando la presentadora de Sálvame hizo una sorprendente confesión sobre el enlace de sus dos amigos. "Raquel me ofreció ver su traje de novia antes de casarse. Lo hizo en dos ocasiones: una a través de una fotografía y otra ofreciéndome acompañarla a una prueba".

A pesar de las insistencias de Raquel, Terelu Campos siempre se mantuvo firme con su decisión. "Me negué a hacerlo. Deseaba que me sorprendiera y me emocionara verla el día de la celebración. No quería que ningún gesto mío o alguna palabra, le condicionara".

Además, también ha confesado que, durante la celebración, estuvo sometida a mucha presión. "Tuve la responsabilidad de hablar en público, algo que detesto. Una cosa es hablar delante de una cámara y otra es ver las caras a quiénes les hablas. Eso me ha intimidado siempre".