Terelu Campos se entera en el funeral que el embarazo deberá esperar

Terelu Campos ha acudido este lunes a la misa funeral que se ha celebrado en memoria de Jesús Mariñas. El mítico periodista del corazón nos dejó el pasado 12 de mayo y provocó una cascada de reacciones entre los que lo querían.

Terelu fue una más de las decenas de famosos que acudieron a apoyar a Elio Valderrama, el marido de Jesús. La hija de María Teresa Campos había coincidido muchas veces con el periodista, pues fue uno de los colaboradores más longevos de Día a día.

A su llegada a la Parroquia Santuario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de los Misioneros Redentorista en Madrid, Terelu se fundió en un cálido abrazo con Elio. No fue la única en asistir a la misa. Otros rostros conocidos como Pedro Trapote, Lydia Lozano, Carmen Borrego o Lola Herrera también estuvieron a lado de Elio.

Terelu Campos se entera de los problemas del embarazo

Terelu Campos, que tiene una agenda de contactos envidiable, coincidió también con una de las artistas españolas más completas, Diana Navarro.

La malagueña, que ha destacado por sus dotes vocales e interpretativas, atendió amablemente a la prensa con quien no habla habitualmente. Navarro coincidió con Terelu, en afirmar que Mariñas siempre había sido "muy cariñoso y respetuoso" con ella "y le gustaba mucho mi música". Navarro actuó durante la ceremonia, en uno de los momentos más emotivos de la misa.

Fueron varios los que no pudieron reprimir las lágrimas de emoción ante el chorro de voz que tiene Diana.

Otro punto en común entre Diana y Terelu es que a menudo las revistas publican informaciones sobre ellas que no son ciertas. Así pues, hace unas semanas se publicaba que Diana Navarro estaba embarazada. Supuestamente lucía ya una incipiente barriguita que denotaba que estaba en estado de buena esperanza.

La cantante lo ha desmentido, tomándoselo con humor. "¿Qué voy a hacer? En mi caso no hay trauma, pero no, embarazada no estoy". Diana asegura que "nos reímos mucho porque salíamos muy feos y decíamos que nos podían haber hecho unas fotos un poquito más guapos".

Diana, haciendo gala de su saber estar confesaba que "si estuviera embarazada lo diría, no viene, hacemos los deberes, pero no viene así que lo que Dios quiera".

El susto de Terelu con los embarazos en su familia

En este caso, Terelu Campos solo puede desear que Diana se quede pronto en estado y que pueda cumplir sus deseos. No es la primera vez que Terelu ve planear la sombra de un embarazo en su casa.

Los rumores que sitúan a su hija Alejandra cerca de la maternidad no cesan, aunque la hija de Terelu prefiere tomarse su tiempo. Es joven, está disfrutando de su nuevo piso junto a su novio Carlos y por el momento, no piensa en hacer abuela a Terelu.

Pese a ello, sí hubo un episodio que la hermana de Carmen Borrego recuerda y todavía le tiemblan las piernas. Su hija y su hermana se compincharon para hacerle creer que Alejandra se había quedado embarazada por error. Terelu alucinaba con la noticia y aunque su cara de agobio lo decía todo, terminaba aceptando la situación y empezaba a plantearse ya como gestionarlo a nivel familiar.

Alejandra y Carmen demostraron unas grandes cualidades interpretativas por lo que la broma quedó totalmente creíble. Cuando le contaron a Terelu la verdad, se puso a llorar de los nervios y la tensión que había pasado.

Terelu todavía no quiere ser abuela y aunque ha dicho en más de una ocasión que le encantará ejercer de tal cuando llegue el momento, no tiene prisa.