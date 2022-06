Terelu Campos ya no puede esconder su relación con un hombre casado y con hijos

Terelu Campos se ha convertido, una vez más, en el cetro de la diana. Esta conocida presentadora de televisión ya no ha podido esconder más la relación amorosa que ha supuesto un antes y un después en su vida.

No hay duda que ser una de las grandes amigas de Rocío Carrasco no le está beneficiando en absoluto. Y, aunque durante todo este tiempo ha conseguido que los problemas de la hija de 'la más grande' no le salpiquen, ahora ha sucedido algo que le ha colocado en el ojo mediático.

| Mediaset

Desde que el pasado viernes, 17 de junio, se estrenaron los dos primeros episodios de En el nombre de Rocío, no se habla de otra cosa.

Después de varios meses de espera, la mujer de Fidel Albiac por fin ha tenido la oportunidad de hablar alto y claro sobre los problemas que mantiene en la actualidad con los miembros de su familia más mediática.

La amiga de Terelu Campos no ha tenido ningún problema en desempolvar algunos de los documentos que le dejó su madre y que demostrarían que no es verdad todo lo que se ha contado en los últimos 20 años.

Durante la emisión del capítulo cero, las dos personas que salieron peor paradas con el testimonio de Rociíto fueron Amador y Gloria Mohedano. La protagonista no tuvo ningún problema en calificar a sus tíos de "jauría" o "avariciosos", después de leer la carta que Ana Iglesias le había entregado.

| Mediaset

Como era de esperar, estas palabras no pasaron desapercibidas para varios de los miembros del clan Jurado-Mohedano, que no tardaron en salir públicamente para arremeter contra la televisiva.

Pero, lo que menos se esperaba Terelu Campos es que se vería directamente perjudicada por esta nueva serie documental tras salir a la luz un oscuro episodio de su pasado.

Terelu Campos no se esperaba este golpe bajo

Terelu Campos jamás se hubiese imaginado que su nombre iba a ser usado para atacar directamente a Rociíto. Y es que, durante la tertulia posterior a la emisión del episodio 0 de En el nombre de Rocío, sucedió algo que consiguió que Chayo Mohedano saltara por los aires.

El pasado viernes, 17 de junio, Telecinco preparó un especial Deluxe centrado únicamente en la emisión de esta nueva serie documental. Para la ocasión, el formato contó con la colaboración de varios profesionales afines a Rocío Carrasco y a su madre.

| España Diario

Entre todas estas personas se encontraba el periodista Carlos Ferrando que, durante su intervención en este espacio televisivo, no se lo pensó dos veces a la hora de referirse a Rosa Benito como "loba".

"Vosotros no sabéis cómo Rocío Jurado estaba loca de contenta porque Amador se iba a casar con una chica que yo conocí y que tenía el vestido de novia. La otra loba [Rosa Benito] se metió por medio, se acuesta con él, le dice que está embarazada y la otra se tiene que quedar en su casa".

Como era evidente, estas palabras no le sentaron muy bien a la hija de la ganadora de Supervivientes 2011, que no tardó en acudir a sus redes sociales para arremeter duramente contra el comunicador.

Pero, lo que nadie se esperaba era que esta réplica iba a salpicar directamente a Terelu Campos. La cantante decidió poner como ejemplo una de las relaciones amorosas que la periodista tuvo en su pasado.

"¿Loba? ¿Y las feministas asienten? Fíjate, que tengo que acordarme de mujeres como Rocío, que empezó con Fidel Albiac cuando él aún estaba con R. Mestre, o de Terelu, que empezó con Pipi Estrada estando casado y con hijos. Ferrando dice barbaridades de mi tía Rocío Jurado, ¿qué no va a decir de mi madre por una silla?".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco