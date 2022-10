Terelu Campos aprovecha la muerte de Jesús Quintero para confesar lo que tuvo con él

Terelu Campos no gana para disgustos últimamente. La salud de su madre tambalea por momentos a sus 81 años y su hija recibe con insultos a los haters por su nuevo trabajo fuera de la televisión.

Pese a todo, la pequeña de las hermanas Campos intenta aparentar normalidad y entereza como lo hizo ayer asistiendo de colaboradora al debate de La isla de las tentaciones en Telecinco.

Sin embargo, fue también ayer cuando ella decidió entrar a través de una llamada telefónica a Sálvame para dedicarle unas bonitas palabras al periodista Jesús Quintero tras su fallecimiento.

La bonita amistad de Terelu Campos con él

Quintero era muy conocido en el mundo del periodismo y la comunicación. Tenía una carrera profesional muy amplia, sobre todo en radio y televisión.

Muchos fueron los compañeros de profesión los que ayer quisieron despedirse de él a su manera, como hizo Terelu Campos a través del programa en el que colabora.

"Creo que las informaciones que íbamos recibiendo sobre su estado de salud eran más que preocupantes", explicaba Terelu por teléfono. Ella estaba al tanto de la salud del periodista cuando se enteró de que este había ingresado en una residencia.

En el año 2006, ambos coincidieron y él le hizo una entrevista a Terelu que nunca olvidará. "Esos silencios, ese clima, esa atmósfera que creaba, esa puesta en escena, esa luz tan cuidada, con los que simulaba ese ambiente de radio, donde tuvo mucho éxito".

Para ella fue "un honor" conocerle y que él la pudiera entrevistar, dado que como dijeron otras personas que coincidieron con el periodista, sus entrevistas eran "las mejores".

La colaboradora quiso dedicarle unas últimas palabras a su gran amigo. "Los que hemos tenido la fortuna de haber estado con él, de habernos podido codear, o haber podido tener una conversación con Jesús, ha sido una fortuna, pero también un privilegio".

Jorge Javier también quiso contar una anécdota que tenía con él. "Me entrevistó y fue encantador. Te hacía sentir muy cómodo, pero era el gran problema porque tenías que andar con pies de plomo".

Según el presentador, había que tener cuidado con las entrevistas que hacía Quintero porque estaba tan a gusto, que lo contaba todo. "Me acuerdo que me ofrecieron alcohol para la entrevista, pero yo dije que no, esa entrevista la quería hacer sobrio".

Sin embargo, Jorge Javier asegura que se sintió muy a gusto, "tanto que luego me invitó a su ático en Sevilla junto con mi repre y fue súper respetuoso y cariñosísimo".

El compañero de Terelu Campos ha reconocido que "ha hecho entrevistas brutales", hecho en el que coincidían todos en el plató.

Su trayectoria periodística

Él era conocido principalmente por los programas que había desarrollado en la televisión pública: El loco de la colina y La noche de Quintero.

Aunque también había presentado otros programas en Canal sur, Telemadrid y Antena 3. En las ondas también fue conocido por El loco de la colina, programa que gustó tanto que después se adaptó en formato televisivo.

Su trabajo mereció de reconocimientos, dado que tenía varios premios como el Ondas, la antena de oro o al mejor presentador de televisión del año.

A sus 82 años se encontraba ingresado en una residencia de Cádiz, donde murió a causa de problemas respiratorios.

Pese a su larga trayectoria periodística, Quintero falleció estando mal económicamente. Razón que ahora hace pensar a todos los colaboradores y presentadores en el futuro dado que nadie podría presagiar que alguien como él y con esa carrera podría acabar arruinado.

De hecho, los gastos de la residencia donde se encontraba, la estaba pagando José Luis López, más conocido como El Turronero, e íntimo amigo.