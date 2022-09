Terelu Campos habla de la infidelidad y manda un mensaje a su novio

Terelu Campos tiene un cometido en la revista Lecturas desde hace años y no es otro que publicar un post semanal en su blog personal. En dicho rincón virtual, esta se explaya sobre diferentes temas del mundo del corazón y especialmente sobre su propia vida.

Terelu Campos lleva muchos años trabajando en los medios y conoce bien lo que se cuece en la sociedad madrileña. Es muy asidua a asistir a eventos y celebraciones en los que siempre charla con numerosos famosos e, incluso, muchos son sus amigos desde hace años.

El tema de esta semana no ha sido otro que la sorprendente ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Y todo después de que saliese a la luz la infidelidad del joven a la marquesa de Griñón.

Terelu Campos se moja sobre el culebrón del momento

La reacción de Tamara Falcó no fue otra que anular ese compromiso de boda. Además, eliminó la publicación en sus redes sociales donde anunciaba que se casaba con Íñigo el próximo año. Y se fue a casa de su madre en Puerta de Hierro para alejarse del foco y escuchar los consejos de Isabel Preysler.

Después de dar unas declaraciones en las que, con toda naturalidad, Tamara Falcó asumía la realidad de su fracaso sentimental, Terelu le ha dedicado su post.

"Bajando del cielo a la tierra, la que se ha liado estos días con Íñigo Onieva y Tamara Falcó 24 horas después de anunciar su compromiso. Dar una noticia así no es agradable, pero no me voy a poner medallas. He participado al igual que los demás en difundir lo que pasó en ese festival de música que se celebra en Nevada", ha comenzado Terelu.

Terelu se pone en la piel de Tamara Falcó

"Cada pareja tiene sus códigos y sus reglas y, al final, no somos nadie para decidir lo que tienen o no que hacer, ha observado a su vez.

Terelu Campos incide en que "uno puede pensar que por uno o dos besos no hay que tirar una relación por los aires, pero eso es decisión de cada uno. La tarde del pasado viernes fue informativamente emocionante. Todos sabíamos que Tamara tenía la boda de una amiga y no paramos de especular si iría o no, y si lo haría sola o acompañada", proseguía.

Con todo, la hermana de Carmen Borrego expone que "salió de la mano de su futuro marido (al menos hasta ese momento) y estoy segura de que no fue fácil. Lo sé porque he visto cómo se publicaban unas fotos de una pareja mía y decidir qué hacer sabiendo que tienes a la prensa en la puerta no es nada fácil".

"Una deslealtad es algo imperdonable"

Terelu Campos deja claro que "cada uno es libre de sentir u opinar lo que quiera, pero nadie tiene que gobernar nuestra vida. Yo no perdoné aquella infidelidad, pero con la experiencia que tengo soy menos radical en mis pensamientos de lo que era antes", sentencia en su blog.

Para terminar, la presentadora opina que "para mí una deslealtad era algo imperdonable. Pero, con el paso de los años, tengo que sopesar en qué circunstancias se produce ese engaño", incide.

"Tendría que poner en una balanza si me compensa la vida que tengo y si soy capaz de perdonar un desliz o un error. Ahora os estaréis preguntando si yo he sido infiel alguna vez", confiesa.

"No lo he sido nunca y lo he dicho muchas veces. Cuando dejo de amar a una persona termino la relación. Llevar una doble vida tiene que ser un agobio", ha concluido con esta reflexión que, seguramente, sea comentada esta tarde en Sálvame.