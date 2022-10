Terelu Campos habla ahora del embarazo de su hija Alejandra Rubio

Terelu Campos ha vuelto a explayarse para hablar sobre su familia en el blog de Lecturas que escribe todas las semanas. En esta ocasión, la madre de Alejandra Rubio se ha centrado en la noticia bomba de esta semana. Y no es otra que la futura paternidad de su sobrino, José María Almoguera.

Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, está embarazada y esa noticia es, sin duda, motivo de celebración para el clan Campos. Y todo a pesar de que en los últimos días la joven ha sido protagonista por diversos temas familiares espinosos, pero ahora la noticia es otra.

Tras ser pillada criticando a su familia, Terelu Campos ha querido hacer borrón y cuenta nueva. Con todo, la televisiva ha contado sus sensaciones tras saber que su sobrino va a tener a su primer hijo.

Terelu Campos habla sin tapujos del embarazo de Alejandra Rubio

Sin duda, para Terelu "la mejor noticia es que mi madre va a ser bisabuela", comenzaba un nuevo post la presentadora de Sálvame. "El 12 de octubre organicé una comida con unos amigos en Cercedilla (Madrid), y pasamos un día magnífico allí", prosigue su relato.

"Hicimos comida y sobremesa larga, o tardeo como lo llaman ahora los jóvenes. A la mitad del almuerzo recibo una llamada de mi sobrino, José", revela en su artículo semanal.

Terelu cuenta que este "me enseña la foto de una caja con un chupete y una prueba de embarazo positiva", escribe emocionada la televisiva.

Sin duda, aquel día toda la familia estaba embargada por la emoción. "Mi hermana no paraba de llorar y mi madre estaba, también, muy emocionada. Nunca olvidaré la frase que dijo mi madre: Menos mal que no me voy a morir sin ser bisabuela", decía la matriarca de las Campos.

"A mi hija le queda todavía bastante tiempo para ser madre", ha querido aclarar, de igual modo, la presentadora de Telecinco.

Terelu le mandaba así un claro zasca a su hija Alejandra Rubio, que de momento no le puede dar a María Teresa ese nieto que tanto deseaba. Por suerte, su deseo se cumplirá en unos meses y está radiante de felicidad, tal y como cuenta la comunicadora este miércoles en la conocida revista del corazón.

Terelu no quiere engordar más la polémica de los audios

Aprovechando la coyuntura, Terelu ha querido tocar el tema del que se ha hablado toda esta semana en Sálvame. El programa de Telecinco destapaba unos audios comprometedores donde las Campos salían muy tocadas tras destaparse las críticas de Paola Olmedo.

"Este programa y la complicación van siempre unidos. Es algo que tengo claro desde que fui colaboradora y ahora como presentadora. Lo que ha pasado no me hace gracia, no nos equivoquemos. Nunca engaño a nadie y mis directores lo saben", confiesa Terelu.

"Tengo la suficiente confianza y libertad para expresarme sin ningún problema sobre lo que me parece bien, mal o regular. Los audios que se han emitido no son graves, pero no son agradables".

La bloguera asegura que Paola se lleva bien con Carmen. "He podido tener diferencias y tendré muchas más con mi hermana, pero si hay algo que tengo claro es que Carmen es una grandísima madre", sostiene.

"Carmen ha acogido a su nuera con mucha felicidad, porque nunca hemos visto a José María tan feliz en su vida personal. Esa es la mayor alegría que puede tener una madre. Confieso que lo que ha pasado me entristece y, sobre todo, porque mi hermana no lo ha pasado bien con esto", finalizaba su exposición la televisiva.