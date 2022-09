Terelu Campos desvela que lo de Raúl es verdad y que van en serio

El pasado mes de agosto se llevaba a cabo un acontecimiento histórico. Terelu Campos entrevistaba a su hija Alejandra en el plató de El Deluxe.

Una entrevista que no estuvo exenta de polémica y que muchos tildaron de insulsa y anodina. Ya que la mayoría de temas que verdaderamente importaban fueron tratados muy superficialmente.

Fueron incluso los mismos colaboradores del programa, los que criticaron las insustanciales declaraciones de la hija de Terelu Campos. Laura Fa apuntaba que la entrevista fue totalmente decepcionante y que no aportó nada.

Sin embargo, Terelu no dudó en responder a Laura, en concreto, a las acusaciones de que su hija la había abandonado en su peor momento:

“Lo único que voy a decir, porque no me parece justo, es que acuses a mi hija, una reputada periodista como tú, Laura, que no estuvo a mi lado en mi enfermedad”, respondía Terelu Campos.

A esta misma opinión se le sumaba la de Kiko Matamoros y Lydia Lozano.

La hija de Terelu Campos de nuevo en televisión

Sin embargo, pese a la multitud de críticas que Alejandra Rubio recibe con sus apariciones televisivas, la joven no duda en volver a la carga. La influencer parece haber encontrado su hueco en la televisión, y no duda en colaborar en todos los programas de Telecinco, si la llaman.

La nieta de María Teresa Campos ha vuelto a la televisión tras la cancelación de Viva la vida. Alejandra Rubio es ahora una de las colaboradoras del debate de Pesadilla en el paraíso.

Y es que tras al cancelación de Viva la vida, el futuro televisivo de la hija de Terelu parecía pender de un hilo. Y es que moverse en este mundo no es nada fácil a menos que tengas a alguien dispuesto a echarte una mano. Eso justo parece que es lo que le ha ocurrido a Alejandra.

El debate de Pesadilla en el paraíso está bajo la dirección de Raúl Prieto. El director mantiene una fantástica relación con todo el clan Campos. Así que cabía esperar que le diese una nueva oportunidad a la nieta de Teresa Campos.

Alejandra Rubio se encuentra con el hijo de Pipi Estrada

El pasado domingo en el debate de Pesadilla en el Paraíso, ocurría algo nunca visto antes en televisión. Y es que uno de los concursantes del reality es Pipi Estrada, que nombró a su hijo Borja Estrada. Y si a esto le sumamos que la hija de Terelu es ahora colaboradora del reality, pues el encuentro es inevitable.

Carlos Sobera no dudó en avivar el fuego y darle más emoción al debate. Tras presentar a Alejandra como colaboradora, rápidamente, se dirigió a Borja.

El presentador le preguntó a la influencer cómo era la relación que mantenía con Borja. Alejandra respondió: "Yo lo conocí de muy pequeña y la verdad es que apenas me acuerdo de él".

Aún así, la nieta de María Teresa Campos, soltó un pullita contra Pipi Estrada, aprovechando la intervención:

"Me cae bien, la verdad no tiene mucho que ver con su padre. Por ahora me cae bien, pero que igual dentro de cinco minutos me parece como él", comentaba la joven.

Borja hizo gala de su gran sentido del humor, comentando: "Mi padre está aquí para pagar a tu madre, deberías apoyarle para que llegue lejos".

Finalmente, ambos decidieron mostrar su cordialidad con dos besos en la mejilla y zanjar cualquier polémica.

