Terelu Campos demuestra que lo de José Manuel va en serio y reafirma su sentimiento

La guerra entre Pipi Estada y Míriam Sánchez está más activa que nunca. Ahora, la ganadora de Supervivientes 2008 ha protagonizado una polémica entrevista contra su expareja y padre de su hija. La actriz no ha tenido pelos en la lengua y se ha despachado a gusto.

Entre las fuertes declaraciones que ha ofrecido a Lecturas, afirma que quiere olvidarse de él para siempre:

"Quiero que me deje en paz, tengo muchos motivos para llevarlo al juzgado", relataba Sánchez para la revista anteriormente mencionada.

| Trendings

Míriam estuvo con el polémico colaborador cerca de 7 años, fueron una de las parejas más mediáticas de nuestro país por aquel entonces. Pero tras separarse todo comenzó a desmoronarse. Míriam no soportó la prensión mediática y decidía abandonar por completo los focos de la televisión.

Por otro lado, José Manuel, más conocido como Pipi Estrada, decidía también alejarse un poco de la prensa del corazón. Y retomó su faceta como periodista deportivo. Sin embargo, en los últimos años, Pipi volvía a su faceta de tertuliano del corazón, reincorporándose a Sálvame.

Con la vuelta de Estrada a Sálvame, su relación con Míriam volvía al punto de mira. Ya que el colaborador comenzó a comentar los últimos movimientos de su expareja, y eso hizo saltar todas las alarmas.

Terelu Campos sabe los próximos pasos de Pipi Estrada

Las nuevas apariciones del polémico tertuliano no han sentado nada bien a Míriam Sánchez, quien se ha pronunciado al respecto.

Míriam ha reconocido en su entrevista para Lecturas que tiene un problema de alcoholismo. Y ahora ver a su ex hablando de ella públicamente solo le hace más daño:

"Pipi tiene la enfermedad de la televisión y se ha pasado la vida hablando de mí. Y eso a un alcohólico lo revienta”, confesaba la actriz.

| Mediaset

Para Míriam es muy doloroso volver a ver cómo su ex saca temas de su pasado que ella intenta olvidar. Ahora, la actriz está totalmente alejada de la televisión y centrada en su faceta como madre de su hija. Sánchez ha reconocido que la televisión le dio toda la popularidad y ganó mucho dinero:

“Yo llegaba a cobrar 30.000 euros al mes en Telecinco", confesaba.

Pero parece que las nuevas e incendiarias declaraciones de Míriam no han caído en saco roto. Pipi podría estar planeando tomar medidas legales al respecto. Así lo han afirmado desde Sálvame, programa que es presentado por Terelu Campos, también ex del periodista.

El tertuliano no está nada de acuerdo con las declaraciones de su ex pareja y piensa ser implacable. Según se ha revelado, él estaría hablando con sus abogados para demandar a Míriam.

Terelu Campos también carga contra Pipi

La relación de Terelu Campos y Estrada viene también de lejos. Se separaron tras 3 años de relación llena de vaivenes emocionales. Ahora, comparten plató de televisión todas las tardes enSálvame. Está claro que para Terelu Campos no es plato de buen gusto tener que ver a su ex de nuevo en televisión.

Terelu le ganó una demanda a Pipi, que terminó condenándolo a indemnizarla con 48.000 euros. De los cuales, según contó Terelu, solo ha pagado 10.000 euros.

| Trendings

Desde que el periodista volvió a Telecinco parece que tiene un nuevo objetivo al que atacar, y ese es Alejandra Rubio. Sus comentarios hacia ella no han gustado nada a Terelu, ni tampoco a su tía, Carmen Borrego.

"Utilizar a la hija de una pareja es muy feo. Y usar a tu hija para dar pena me parece igual de feo", sentenciaba Borrego.

Terelu no piensa permanecer callada. Y aunque tenga que compartir plató con su ex, no va a dejar que se dañe ni su imagen ni la de su hija.

