Terelu Campos da todo por perdido y asume que nunca le devolverá su dinero

Una de las colaboradoras que más está llamando la atención en los últimos días en la prensa rosa es Terelu Campos. La hermana mayor de las Campos volvió a Sálvame por la puerta grande, pero parece que estas últimas semanas se han convertido en una pesadilla.

Uno de sus mayores enemigos ha vuelto a estar en la primera fila del foco mediático y esto Terelu Campos lo lleva fatal. Y más, asumiendo que ya lo da todo por perdido, incluido una gran cantidad de dinero. ¿De qué hablamos exactamente?

Terelu Campos en sus horas más bajas

Ya abandonó una vez y por la puerta de atrás el plató de Sálvame. Terelu Campos estaba harta de las falsas informaciones que rondaban por Mediaset sobre su familia, sobre su hermana y sobre todo sobre ella. No quería formar parte de un grupo de colaboradores voraces, capaces de todo con tal de tener audiencia.

Entonces, comenzó una etapa muy tranquila para Terelu Campos. La tertuliana se centró en ella, en sus gustos, en sus aficiones y sobre todo, en sus amistades. Afortunadamente, no le faltó el trabajo pues pronto formó parte del equipo de Viva la vida.

Allí disfrutaba del programa, de la compañía y de la tranquilidad. Sin embargo, un día todo cambió y el trabajo le volvió a juntar con Sálvame. Ahora, es una de las presentadoras de la tarde.

| Telecinco

Disfruta de lo que hace y, sobre todo, es respetada. O eso al menos es lo que parecía hasta hace unas horas. Terelu está atravesando por un momento de tensión y es que su mayor enemigo ha reaparecido.

Hablamos de Pipi Estrada que, ha vuelto a formar parte de la prensa rosa de un día para otro. El tertuliano sigue recordando la relación sentimental que mantuvo con Terelu Campos hace años. Motivo más que suficiente para que siga llamando la atención.

Esto, la hermana de Carmen Borrego lleva semanas soportándolo. Lo que esta no imaginaba era que Pipi Estrada se pasara de la raya y contara algo que Terelu jamás hubiera imaginado.

Pipi Estrada se pasa con Terelu

Si hay algo que Terelu Campos siempre ha tenido claro es que no quiere darle bola a Pipi Estrada. No le mira, no le habla y no le aguanta. Estos son tres de los motivos por los que la colaboradora no ha compartido aun plató con Pipi.

| Mediaset

Él en cambio, disfruta de ver a Terelu enfadada. Por eso, durante su última aparición en el plató de Sálvame afirmó algo que no ha hecho ninguna gracia a las Campos. Tras convertirse en el primer expulsado de Pesadilla en El Paraíso, Pipi ha vuelto más fuerte que nunca.

La confesión de Pipi

En su primera entrevista en el plató de Sálvame ha tenido un recado para Terelu. Ha vuelto a confirmar que su participación en Pesadilla en El paraíso tan solo se debía a salvar economía. Aprovechaba además para mandar un mensaje a Terelu.

“Espero que estés cobrando religiosamente. He cumplido hasta el final. No me des disgustos que ya te los di yo a ti en su momento”, comenzaba.

El colaborador explicaba que tiene una economía “muy débil” dado que ha saldado sus cuentas pendientes con Hacienda tras pagar 300.000 euros. Además, aseguraba que ha pagado religiosamente a Terelu todo lo que le debía. “Vais por 40.000 euros fácil”, recriminaba.

La presentadora por el momento no ha dado explicación alguna. Aunque la que sí que lo ha hecho ha sido su hermana, que no ha tardado en contestar. “Me gustaría que explicaras al público dónde está el dinero porque Terelu no ha cobrado una peseta” concluía Carmen Borrego.