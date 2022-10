Terelu Campos confirma su estado de salud y habla de la medicación que toma

Terelu Campos, que hace unos días fue noticia por contar su nula relación con Rosa Benito, vuelve a ser noticia. En este caso porque no ha dudado en hablar de su estado de salud, tras haber sufrido cáncer en dos ocasiones. Lo ha hecho en uno de los actos que estos días se han celebrado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

En este evento, no ha tenido reparos en contar la realidad de su situación para que la gente conozca la verdad sobre esta enfermedad.

Terelu Campos habla sin tapujos de su salud

La madre de Alejandra Rubio asiste anualmente a las citas de la Asociación Española contra el Cáncer y Ausonia por el mencionado Día Mundial del Cáncer de Mama. Día importante este, que se celebra el 19 de octubre.

Ahora ha tenido lugar uno de estos actos y al mismo no ha querido faltar Terelu que, como el resto de las asistentes, ha lucido un pañuelo rosa en su cabeza. Lo ha hecho al igual que otras famosas que han acudido tales como Chenoa, Marta Sánchez, Almudena Cid y Marta Locking, por ejemplo.

| EuropaPress

Ella ha sufrido en su propia piel esta dura patología y no ha dudado en hablar ante la prensa de la misma sin reparo. Así, sobre su estado actual, ha confesado: “Me sigo revisando periódicamente y me queda un año y pico de medicación. Ahora se han cumplido cuatro años del segundo cáncer y son, como mínimo, cinco años de medicación”.

De la misma manera, la presentadora ha contado que lamentablemente la mencionada patología ha marcado su vida y la de muchos de sus seres queridos. Y es que ha explicado que “yo la he vivido primero como hija, como hermana, después en primera persona, más tarde como sobrina, porque la sufrió la hermana pequeña de mi madre, y luego como amiga”.

Precisamente por este motivo ha confesado que ha intentado en todo momento abrir los ojos a su hija en este sentido. Al respecto ha expuesto: “Ella está concienciadísima y se hace sus revisiones porque se las tiene que hacer. Si no fuera así la llevaría yo de los pelos, porque no acudir a esas revisiones es jugarse la vida, jugar a la ruleta rusa”.

“Ya bastante es complicada la vida por sí misma en muchas cosas como para que uno participe en jugársela”.

| GTRES

Terelu Campos vive un buen momento

La hija mayor de María Teresa Campos ha aprovechado este evento también para reconocer que, a pesar de todo, se encuentra atravesando una etapa positiva. Sí, porque “estoy presentando Sálvame con María Patiño los viernes y trabajo en el debate de La isla de las tentaciones, que me apasiona. Me fascina ver cómo la gente se destroza la vida, es que lo flipo”.

| GTRES

“Me gusta estar en este programa, porque estoy con gente joven con la que no me siento lejana, a pesar de los años que tengo. Y después es que me encanta ver y decir: «¿Pero de verdad esto existe en el mundo?». Los concursantes han visto las anteriores ediciones, pero vuelven a caer”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

En este punto, con mucho sentido del humor, ha añadido: “Yo ya he pedido que hagan una versión para mayores. Yo iría como tentadora, por supuesto, porque no tengo pareja y me lo pasaría pipa”.