Terelu Campos confiesa que nunca le ha olvidado y que desea estar con él de nuevo

Terelu Campos se ha quedado anonadada después de ver cómo su hija se reencontraba con un chico que conocía muy bien la periodista. Se trata de un joven que tiene mucho que ver con una persona 'non grata' para la hija de María Teresa Campos.

El caso es que hablamos de una curiosa anécdota la que tuvo lugar en el plató de Pesadilla en el Paraíso hace apenas unos días. Un hecho que no ha querido dejar pasar la buena de Terelu.

El asunto versaba sobre uno de los debates del nuevo reality de Telecinco, presentado por Carlos Sobera. A este acudieron el pasado domingo como colaboradores Alejandra Rubio y Borja Estrada. El joven es uno de los hijos que tuvo Pipi Estrada con su exmujer, Teresa Viera.

Terelu admite que le tiene en mente y quiere volver a verle

Este acudió a Telecinco para defender a su padre lo mejor que podía. Y aunque parece que Terelu le había perdido la pista desde hace tiempo, la presentadora de Sálvame reaccionó de una manera positiva al momento que se vivió en el plató de Telecinco.

Y es que es la primera vez que Borja Estrada pisaba un plató de televisión. Pero la realidad es que tanto Alejandra Rubio como Terelu conocían al joven de la época en que la mediática pareja mantenían una relación sentimental.

En un momento dado, Carlos Sobera le preguntaba a la influencer si conocía al chico y, en una primera respuesta, ella afirmaba que "no".

"Me conoció cuando era muy pequeña, pero no me acuerdo de él. El reencuentro ha sido normal, es decir que me cae bien. No tiene mucho que ver con su padre, por ahora, luego igual me parece como él", decía después Alejandra ante el asombro de los allí presentes.

El surrealista reencuentro entre Alejandra Rubio y Borja Estrada

Lo más gracioso de todo fue cuando Borja, que no se daba cuenta de quién era Alejandra, preguntaba lo siguiente: "¿Esta quién es?". Una pregunta que provocaba las carcajadas de todo el plató y que acababa con la presentación en pleno directo de ambos colaboradores.

Un par de días más tarde, Terelu reaccionaba a dicho encuentro que se ha hecho viral por lo curioso del momento. No se ha cortado a la hora de hablar del hijo de su ex, que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en los últimos años. Eso sí, la presentadora no quiere mezclar los asuntos espinosos que tenga con Pipi con su hijo Borja.

"La primera vez que le vi en la tele me quedé en shock. Dije, no le hubiera reconocido nunca, me lo encuentro en cualquier sitio y no sé quién es de verdad", empezaba su 'speech' la hija de María Teresa Campos con una ligera sonrisa en el rostro.

La presentadora tiene claro que quiere verle después de mucho tiempo

"Que ellos coincidieran me pareció bonito, me gustó. Me gustó la naturalidad de cada uno. Ellos no tienen que llevar una mochila que no les pertenece, porque ellos no han hecho nada", admitía. Lo cierto es que esta reconocía en directo que le hizo "gracia" y que "estaba en casa sonriendo" al ver aquella imagen tan peculiar.

Terelu Campos desvelaba que cuando Borja conoció a Alejandra él era mucho más mayor que ella. "No recuerdo la edad que tenía Borja, sobre los 17 años, Alejandra tenía 4 años. Después de 16 años que no lo veo…", exponiendo "no me importaría coincidir con él, porque el recuerdo que tengo es bueno".

Para acabar, la periodista dejaba claro que el joven no ha salido a Pipi Estrada. "Creo que ha salido a su madre", ha dicho mandándole un tremendo zasca a su expareja.